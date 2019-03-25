В Сербии назвали решение сотрудничать с НАТО политически необходимым

Сербским ветеранам конфликта с НАТО 1999 года непросто дается нынешнее сотрудничество с альянсом, однако политическое решение об этом было принято для пользы страны, приводит РИА Новости мнение генерал-полковника Владимира Лазаревича, командовавшего во время конфликта Приштинским корпусом и Третьей армией Вооруженных сил Сербии в Косово.

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В 2003 году генерал вместе с другими офицерами был обвинен Гаагским трибуналом в изгнании албанцев из Косово. Он был осужден и провел под судом и в тюрьме 10 лет.

В 2006 году Белград вошел в программу НАТО "Партнерство ради мира", а в 2011 году подписал Индивидуальный план партнерства. Сербские подразделения принимают участие в учениях, проводимых войсками альянса.

Тяжело принять положение, при котором вы с теми, кто вас еще вчера немилосердно уничтожал, сотрудничаете в той самой военной сфере. Если еще конкретнее – речь идет не только о том, что они убивали наших военных и мирных граждан, 20 лет назад. Они и сейчас нас убивают, потому что последствия применения радиоактивного оружия катастрофические по всей Сербии

– сказал Лазаревич.

По словам генерала, за эти 20 лет многие его соратники умерли в результате облучения, полученного от боеприпасов с обедненным ураном.

Он отметил, что как человеку "защищавшему республику от преступников из НАТО", ему трудно принять такое сотрудничество. Однако он отдает себе отчет в том, что это решение может быть политически необходимым и даже полезным для страны и народа.

При этом Лазаревич указал на то, что Сербия пытается сохранить военный нейтралитет, взаимодействуя с НАТО лишь в рамках программы "Партнерства ради мира".

Тем не менее, "для меня, военного, это – тяжелая ситуация", заключил он.

Напомним, авиаудары альянса продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. Точное число жертв неизвестно. По оценкам Белграда, за время бомбардировок погибло около 2,5 тыс. человек, включая 89 детей.