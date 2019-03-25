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25.03.2019
Военное обозрение

В Сербии назвали решение сотрудничать с НАТО политически необходимым

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Сербским ветеранам конфликта с НАТО 1999 года непросто дается нынешнее сотрудничество с альянсом, однако политическое решение об этом было принято для пользы страны, приводит РИА Новости мнение генерал-полковника Владимира Лазаревича, командовавшего во время конфликта Приштинским корпусом и Третьей армией Вооруженных сил Сербии в Косово.

Источник изображения: https://harryhaller.livejournal.com

В 2003 году генерал вместе с другими офицерами был обвинен Гаагским трибуналом в изгнании албанцев из Косово. Он был осужден и провел под судом и в тюрьме 10 лет.

В 2006 году Белград вошел в программу НАТО "Партнерство ради мира", а в 2011 году подписал Индивидуальный план партнерства. Сербские подразделения принимают участие в учениях, проводимых войсками альянса.

Тяжело принять положение, при котором вы с теми, кто вас еще вчера немилосердно уничтожал, сотрудничаете в той самой военной сфере. Если еще конкретнее – речь идет не только о том, что они убивали наших военных и мирных граждан, 20 лет назад. Они и сейчас нас убивают, потому что последствия применения радиоактивного оружия катастрофические по всей Сербии

– сказал Лазаревич.

По словам генерала, за эти 20 лет многие его соратники умерли в результате облучения, полученного от боеприпасов с обедненным ураном.

Он отметил, что как человеку "защищавшему республику от преступников из НАТО", ему трудно принять такое сотрудничество. Однако он отдает себе отчет в том, что это решение может быть политически необходимым и даже полезным для страны и народа.

При этом Лазаревич указал на то, что Сербия пытается сохранить военный нейтралитет, взаимодействуя с НАТО лишь в рамках программы "Партнерства ради мира".

Тем не менее, "для меня, военного, это – тяжелая ситуация", заключил он.

Напомним, авиаудары альянса продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. Точное число жертв неизвестно. По оценкам Белграда, за время бомбардировок погибло около 2,5 тыс. человек, включая 89 детей.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
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Страны
Сербия
Проекты
NATO
Военные учения
ЯО
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