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25.03.2019
Интерфакс-АВН

Морпехи Каспийской флотилии провели учения в Дагестане

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Военнослужащие Южного военного округа. Архивное фото
Военнослужащие Южного военного округа. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Ростов-на-Дону. 23 марта. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Подразделения недавно сформированного полка морской пехоты Каспийской флотилии провели первое двустороннее батальонное тактическое учения (БТУ) на горном полигоне "Аданак" в республике Дагестан, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

"В ходе учения военнослужащие выполнили боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, вооружения бронетранспортеров БТР-82А и артиллерийских систем, в том числе самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" и минометных комплексов 2С12А "Сани", - говорится в сообщении.

Морские пехотинцы отработали ведение огня из стрелкового оружия по наземным целям с воздуха, находясь в транспортном отсеке вертолёта Ми-8 АМТШ "Терминатор", а также десантирование по-штурмовому из низколетящего вертолёта с высоты 2-3 м в полном боевом снаряжении.

Поддержку с воздуха оказывали экипажи вертолетов армейской авиации Ми-28Н "Ночной охотник" и Ка-52 "Аллигатор", применив авиационные средства поражения.

"В рамках учения отработан весь перечень тактических действий и маневров: в обороне, наступлении, с выполнением задач на различных ландшафтах местности, в населенных пунктах, как днем, так и ночью", - уточняется в сообщении.

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