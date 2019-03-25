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25.03.2019
ТАСС

Более тысячи девушек хотят стать воспитанницами пансиона Минобороны в Петербурге

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Сергей Шойгу
Сергей Шойгу во время посещения Пансиона воспитанниц Минобороны России.
Источник изображения: МО РФ

Филиал пансиона воспитанниц Минобороны России начнет работу 1 сентября текущего года

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Более тысячи обращений поступило в Минобороны РФ от желающих обучаться в новом филиале пансиона воспитанниц в Санкт-Петербурге, аналогичном уникальному учебному заведению в Москве. Об этом в субботу сообщило Минобороны РФ.

В Пансионе воспитанниц Минобороны могут проходить обучение дочери военных из отдаленных гарнизонов, а также военнослужащих, погибших в боевых действиях и награжденных за выполнение воинского долга государственными наградами.

"К настоящему времени зафиксировано уже более тысячи обращений от желающих проходить обучение в новом филиале пансиона воспитанниц Минобороны России, который начнет работу 1 сентября текущего года. И это несмотря на то, что официально прием документов на поступление еще не начался", - сообщили в военном ведомстве.

Отмечается, что филиал будет построен на острове Бычий в Санкт-Петербурге. На его территории появятся учебно-административный и спальный корпуса, бассейн, игровой спортивный и бальный залы, библиотека и медицинский пункт. Ход строительства инфраструктуры филиала проинспектировал заместитель главы военного ведомства Тимур Иванов в рамках рабочей поездки в войска Западного военного округа.

"Посмотрите какое прекрасное и современное учебное заведение строится в Санкт-Петербурге. Это будет филиал Пансиона воспитанниц Минобороны. Мы рассчитываем, что он будет обустроен и оснащен на самом высоком уровне", - приводятся слова начальника пансиона воспитанниц Минобороны РФ Ларисы Максимовой.

Как уточнили в военном ведомстве, программа обучения не будет отличаться от той, что принята в головном учебном заведении в Москве, и будет базироваться на передовом российском и мировом опыте, отвечать высоким международным стандартам образования.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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