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25.03.2019
ТАСС

Су-27 дважды за сутки сопровождали бомбардировщики США над Балтийским морем

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Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Самолеты были обнаружены российскими средствами контроля воздушного пространства

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне дважды за сутки осуществляли сопровождение стратегических бомбардировщиков B-52H ВВС США, летевших над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом говорится в сообщении Национального центра управления обороны Российской Федерации.

"Два американских самолета были обнаружены российскими средствами контроля воздушного пространства на значительном удалении от государственной границы Российской Федерации и взяты на сопровождение", - говорится в сообщении.

Во время полета экипажи истребителей Су-27 не допустили приближения к государственной границе иностранных стратегических бомбардировщиков, отмечается в сообщении.

По данным Национального центра управления обороны РФ, с 14 марта самолеты стратегической авиации ВВС США выполнили уже семь полетов над Балтийским морем.

 

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
США
Продукция
B-52
Су-27
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