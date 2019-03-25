Су-27 дважды за сутки сопроводили самолеты ВВС США над водами Балтики

Российские истребители Су-27 дважды за сутки поднимались для сопровождения стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52H над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом 23 марта сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороны РФ.

"Два американских самолета были обнаружены российскими средствами контроля воздушного пространства на значительном удалении от государственной границы Российской Федерации и взяты на сопровождение", — сказано в сообщении.

Во время полета экипажи Су-27 не допустили приближения американских бомбардировщиков к российским границам.

С 14 марта самолеты стратегической авиации ВВС США выполнили уже семь полетов над Балтийским морем.

Последний раз американский B-52 был замечен в небе над Балтикой 21 марта. Тогда российский Су-27 отогнал бомбардировщика, заставив его изменить траекторию полета и удалиться от российских границ. Видеоподтверждение опубликовало Минобороны РФ, однако в Пентагоне факт перехвата не признали.

Накануне американские военные самолеты провели разведку у берегов Крыма. Так, между полуостровом и Турцией был замечен самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V, а у западных берегов Крыма кружил самолет-разведчик Boeing P-8A Poseidon.