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25.03.2019
WarSpot

ANKA-AKSUNGUR — ещё одна модификация турецкой "Анки"

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Источник изображения: warspot.ru

Турция похвасталась очередным успехом в разработке боевых дронов. Вчера, 22 марта, Компания Turkish Aerospace Industries (TAI) на своём официальном YouTube-канале опубликовала видео с испытаний нового беспилотника ANKA-AKSUNGUR.

Новый дрон является улучшенной версией беспилотника ANKA-S, принятого на вооружение турецкой армии в прошлом году. Беспилотник ANKA-AKSUNGUR оснащается двумя поршневыми двигателями PD-170 и системой спутниковой связи TURKSAT.

Беспилотник ANKA-AKSUNGUR

Разработка беспилотников семейства ANKA началась в 2004 году после отказа США продать Турции ударные дроны Reaper и Predator. Компания TAI разработала две версии летательного аппарата: ANKA Block A и ANKA Block B (ANKA-S). В первом варианте боевая машина способна выполнять разведывательные функции, а ANKA-S может нести дополнительную нагрузку в виде бомб и ракет.

Третья версия "Анки" может подниматься на высоту до 12 км и находиться в воздухе до 24 часов. Масса полезной нагрузки, которую может нести беспилотник, составляет 750 кг (включая разведывательный модуль). В TAI указывают, что все ключевые системы нового дрона произведены в Турции.

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Турция
Продукция
Anka-S БПЛА
MQ-1 Predator
Компании
TAI
Проекты
БПЛА
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