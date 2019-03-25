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25.03.2019
Российская газета

Более тысячи девочек хотят учиться в филиале Пансиона воспитанниц в Петербурге

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Торжественная церемония
Торжественная церемония объединенного выпуска из Московского суворовского военного училища, Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М.Халилова и Московского кадетского корпуса "Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ" на Соборной площади.
Источник изображения: Александр Рюмин/ТАСС

В Минобороны РФ обратились более тысячи девочек, мечтающих получить образование в филиале Пансиона воспитанниц Минобороны России с Санкт-Петербурге. Хотя официальный прием документов на поступление туда еще не начался, известно, что учебное заведение откроют 1 сентября 2019 года.

Ход строительства инфраструктуры филиала проинспектировал заместитель главы военного ведомства Тимур Иванов. Эта площадка расположена на острове Бычий. Там на обособленной естественными условиями территории скоро появятся учебно-административный и спальный корпуса, бассейн, игровой спортивный и бальный залы, библиотека и медицинский пункт.

"Посмотрите, какое прекрасное и современное учебное заведение строится в Санкт-Петербурге. Это будет филиал Пансиона воспитанниц Минобороны. Мы рассчитываем, что он будет обустроен и оснащен на самом высоком уровне", - считает начальник Пансиона воспитанниц Минобороны России Лариса Максимова.

Всех воспитанниц этого учебного заведения возьмут на полное гособеспечение. Программа обучения не будет отличаться от той, что действует в головном Пансионе в Москве, и станет базироваться на передовом российском и мировом опыте, отвечать самым высоким международным стандартам образования.

Напомним, что Пансион воспитанниц Минобороны РФ последние пять лет входит в официальный рейтинг пятисот лучших школ России, демонстрирующих наиболее высокие образовательные результаты, а также в сотню лучших российских образовательных учреждений по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы страны.


Юрий Гаврилов

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