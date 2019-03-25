Испытания редкого самолета ВМФ России попали на видео

Испытания редкого самолета ВМФ России - Ту-134УБЛ - попали на видео. Учебно-тренировочный самолет проходил облет после ремонта на Авиаремонтном заводе в Минске.

На съемках хорошо видно, как самолет с надписью на борту "Черноморский флот" и изображением дельфина сначала совершает несколько пробежек по взлетно-посадочной полосе, проверяет работу тормозов, реверса, турбин, закрылок, а затем взлетает. По сообщению очевидцев, облет длился около трех часов и только после этого самолет вернулся на базу.

Надпись "Черноморский флот" свидетельствует о приписке этого самолета к базе ВМФ России в Краснодарском крае.

Ту-134УБЛ (по кодификации НАТО - Crusty-B) - учебно-тренировочный самолет, разработанный в ОКБ Туполева в начале 1980-х годов на базе пассажирского лайнера Ту-134. Сейчас он до сих пор состоит на вооружении ВМФ России и используется для обучения курсантов и поддержания навыков у действующих боевых пилотов.

Вместе с тем, самолет остается грозной боевой машиной: его дальность полета без дозаправки составляет 2300 километров, при этом он способен нести боевую нагрузку в 8,2 тонны. Его практический потолок - почти 12 километров, а крейсерская скорость - 890 километров в час.

Юрий Гень