Военные создают интерактивную карту медслужбы Вооруженных сил РФ

Москва. 23 марта. ИНТЕРФАКС - Российские военные планируют в ближайшее время создать интерактивную карту медицинской службы Вооруженных сил, сообщили в субботу в Минобороны РФ в связи инспекционной поездкой заместителя главы оборонного ведомства Тимура Иванова в Западный военный округ.

Новый программный продукт позволит в реальном времени контролировать состояние каждого объекта медицинской службы ВС РФ, говорится в сообщении.

"Он также будет совместим с программным обеспечением других силовых ведомств, и позволит оперативно координировать усилия, в том числе при чрезвычайных ситуациях", - заявили в Минобороны.

В сообщении говорится, что Т.Иванов посетил многопрофильную клинику Военно-медицинской академии им. С.Кирова в Санкт-Петербурге.

"На сегодняшний день клиника оснащена более 22 тысячами наименований различного оборудования, почти 10% техники являются уникальными", - процитировали в Минобороны РФ Т.Иванова.

Военные сообщили, что клиникой за 1,5 года выполнено более 250-ти удаленных телемедицинских консультаций с местами дислокации военных объектов в России и за рубежом.