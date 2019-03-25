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25.03.2019
Интерфакс-АВН

Военные создают интерактивную карту медслужбы Вооруженных сил РФ

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Военно-медицинская эстафета
Военно-медицинская эстафета.
Источник изображения: МО РФ

Москва. 23 марта. ИНТЕРФАКС - Российские военные планируют в ближайшее время создать интерактивную карту медицинской службы Вооруженных сил, сообщили в субботу в Минобороны РФ в связи инспекционной поездкой заместителя главы оборонного ведомства Тимура Иванова в Западный военный округ.

Новый программный продукт позволит в реальном времени контролировать состояние каждого объекта медицинской службы ВС РФ, говорится в сообщении.

"Он также будет совместим с программным обеспечением других силовых ведомств, и позволит оперативно координировать усилия, в том числе при чрезвычайных ситуациях", - заявили в Минобороны.

В сообщении говорится, что Т.Иванов посетил многопрофильную клинику Военно-медицинской академии им. С.Кирова в Санкт-Петербурге.

"На сегодняшний день клиника оснащена более 22 тысячами наименований различного оборудования, почти 10% техники являются уникальными", - процитировали в Минобороны РФ Т.Иванова.

Военные сообщили, что клиникой за 1,5 года выполнено более 250-ти удаленных телемедицинских консультаций с местами дислокации военных объектов в России и за рубежом.

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Минoбороны РФ
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Медицина
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