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25.03.2019
Lenta.ru

Испытания уникального самолета российских военных попали на видео

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На авиаремонтном заводе в Минске прошли испытания самолета ВМФ России Ту-134УБЛ. Видео опубликовано на YouTube.

Самолет с надписью на борту "Черноморский флот" и изображением дельфина сначала совершил пробежку по взлетно-посадочной полосе, затем взлетел на трехчасовой облет.

Ту-134УБЛ предназначен для обучения курсантов полетам на бомбардировщиках Ту-22М3. Класс морской ракетоносной авиации был ликвидирован в России еще в 2012 году, однако эти бомбардировщики тем не менее способны бороться с кораблями — для этого они могут нести крылатые ракеты Х-32 класса "воздух-поверхность".

В 2011 году Ту-134УБЛ были списаны после указа бывшего президента России Дмитрия Медведева, изданного на фоне катастрофы с участием пассажирского самолета этого типа под Петрозаводском. Указ главы государства распространялся только на гражданскую авиацию, однако его учли в Министерстве обороны, которым в то время руководил Анатолий Сердюков. Спустя несколько лет учебно-боевые версии Ту-134 были возвращены на службу из-за отсутствия альтернатив.

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Страны
Россия
Продукция
Ту-134
Ту-22М
Персоны
Медведев Дмитрий
Сердюков Анатолий
Проекты
ЧФ
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