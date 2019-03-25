НАТО планирует построить в Польше объект для военной техники США - Столтенберг

Военнослужащий войск НАТО во время учений в Германии. Июнь 2018.

Вашингтон. 23 марта. ИНТЕРФАКС - НАТО планирует в течение двух лет построить в Польше складской объект для американской военной техники, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга.

"Это показывает то, как тесно мы работаем с США", - отметил Й.Столтенберг в интервью газете.

Складское помещение будет построено вблизи авиационной базы в селе Повидз, отмечает газета.

На строительство планируется направить $260 млн, его начало назначено на лето этого года.