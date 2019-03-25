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25.03.2019
Интерфакс-АВН

НАТО планирует построить в Польше объект для военной техники США - Столтенберг

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Военнослужащий войск НАТО во время учений в Германии. Июнь 2018
Военнослужащий войск НАТО во время учений в Германии. Июнь 2018.
Источник изображения: CC BY 2.0 / NATO /

Вашингтон. 23 марта. ИНТЕРФАКС - НАТО планирует в течение двух лет построить в Польше складской объект для американской военной техники, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга.

"Это показывает то, как тесно мы работаем с США", - отметил Й.Столтенберг в интервью газете.

Складское помещение будет построено вблизи авиационной базы в селе Повидз, отмечает газета.

На строительство планируется направить $260 млн, его начало назначено на лето этого года.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
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Страны
Польша
США
Проекты
NATO
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