В Польше построят объект для хранения оружия США

НАТО планирует построить в Польше склад для хранения американской военной техники и вооружения, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Возведение объекта, на территории которого будут размещаться машины, боеприпасы, а также некоторые виды оружия, планируют начать летом текущего года. Предварительная стоимость проекта оценивается в $260 млн, пишет "Федеральное агентство новостей".

По словам Столтенберга, данный шаг направлен на расширение присутствия США в Польше, а также призван продемонстрировать то, насколько альянс плотно сотрудничает с американскими партнерами. Всего НАТО планирует построить на территории Европы пять подобных объектов, в частности в Германии, Нидерландах и Бельгии.

9 февраля министерство обороны Польши сообщило о закупке у США ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности HIMARS. Перед этим американский Госдеп одобрил поставку Варшаве 20 ракетных систем на сумму $655 млн.

В начале марта глава Минобороны республики Мариуш Блащак утвердил план модернизации армии страны, на исполнение которого уйдет рекордных $48,9 млрд. В частности, будет сформирована новая дивизия. Как отметил министр, преобразования проводятся с целью "укрепления восточного фланга НАТО".

В июне прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что в 2017 году страны альянса вложили в организацию более $40 млрд, но этого по-прежнему недостаточно. По мнению главы Белого дома, Европа извлекает больше выгоды, чем Соединенные Штаты, из существования НАТО и при этом платит за свою безопасность меньше, чем американская сторона.

С начала своего президентства Трамп настаивает на увеличении бюджета Североатлантического альянса до 2% от ВВП стран-участниц. В 2017 году такой уровень расходов соблюдали лишь пять из 28 государств – членов блока: США, Великобритания, Греция, Польша и Эстония.