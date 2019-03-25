Войти
25.03.2019
Известия.ru

В Польше построят объект для хранения оружия США

570
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Sojka Libor

НАТО планирует построить в Польше склад для хранения американской военной техники и вооружения, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Возведение объекта, на территории которого будут размещаться машины, боеприпасы, а также некоторые виды оружия, планируют начать летом текущего года. Предварительная стоимость проекта оценивается в $260 млн, пишет "Федеральное агентство новостей".

По словам Столтенберга, данный шаг направлен на расширение присутствия США в Польше, а также призван продемонстрировать то, насколько альянс плотно сотрудничает с американскими партнерами. Всего НАТО планирует построить на территории Европы пять подобных объектов, в частности в Германии, Нидерландах и Бельгии.

9 февраля министерство обороны Польши сообщило о закупке у США ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности HIMARS. Перед этим американский Госдеп одобрил поставку Варшаве 20 ракетных систем на сумму $655 млн.

В начале марта глава Минобороны республики Мариуш Блащак утвердил план модернизации армии страны, на исполнение которого уйдет рекордных $48,9 млрд. В частности, будет сформирована новая дивизия. Как отметил министр, преобразования проводятся с целью "укрепления восточного фланга НАТО".

В июне прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что в 2017 году страны альянса вложили в организацию более $40 млрд, но этого по-прежнему недостаточно. По мнению главы Белого дома, Европа извлекает больше выгоды, чем Соединенные Штаты, из существования НАТО и при этом платит за свою безопасность меньше, чем американская сторона.

С начала своего президентства Трамп настаивает на увеличении бюджета Североатлантического альянса до 2% от ВВП стран-участниц. В 2017 году такой уровень расходов соблюдали лишь пять из 28 государств – членов блока: США, Великобритания, Греция, Польша и Эстония.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Великобритания
Германия
Греция
Нидерланды
Польша
США
Эстония
Продукция
HIMARS
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Похожие новости
03.12.2018
Европа между молотом и наковальней
22.11.2017
Мосты конфронтации
20.11.2017
Пентагон хочет закрыть ненужные базы
28.11.2016
Европарламент собрался создавать новый военный союз. Против каких угроз?
26.09.2011
В тройку мировых лидеров по импорту бронеавтомобилей по периоду 2003-2010 гг. входят Ирак, США и Великобритания - ЦАМТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.03 14:46
  • 56
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 25.03 14:34
  • 25
Вчерашние союзники: Польша не позвала Россию вспомнить о войне
  • 25.03 14:07
  • 2
Новое хищение: ФСБ пришла с обысками на предприятия Липецка
  • 25.03 13:58
  • 2
Руководитель липецкого предприятия, где прошли обыски в связи с нарушениями при выполнении гособоронзаказа, был саентологом - ТВ
  • 25.03 13:39
  • 5
Плюсы и минусы танкового биатлона
  • 25.03 13:34
  • 1
Новейший транспортник передадут ВКС России через неделю
  • 25.03 13:24
  • 1
Россия снова завалила проект Ил-112В
  • 25.03 13:03
  • 5
Gazeta (Польша): Путин ищет очередной Крым, ему нужен успех, чтобы замаскировать слабость России
  • 25.03 12:59
  • 32
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 25.03 12:47
  • 2
Моряки бьются с Росгвардией за право на важнейший для себя символ
  • 25.03 12:33
  • 1
ВМС США планируют списать шесть крупнейших боевых кораблей
  • 25.03 12:30
  • 1
Макрон приветствовал разгром последнего оплота ИГ в Сирии
  • 25.03 12:26
  • 2
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 25.03 12:26
  • 1
Неубедительно: МИД ответил на заявление США о разгроме ИГ
  • 25.03 11:52
  • 3
Американские истребители получат шанс в бою с Су-57