В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб.

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 13 нарушений режима прекращения огня, Турция - 15, сообщается в субботу в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 13 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – десять, Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано 15 случаев стрельбы в провинциях: Хама – пять, Идлиб – шесть, Алеппо – три, Латакия - один", - говорится в бюллетене.

Как сообщается, за сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось - 2518. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также осталось прежним - 234.