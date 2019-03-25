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25.03.2019
WarSpot

"Дерзкий" полетел

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Источник изображения: warspot.ru

Американцы готовы к революции в вертолётостроении. Вчера, 22 марта, пресс-служба Boeing сообщила о том, что опытный образец вертолёта SB>1 DEFIANT совершил первый полёт.

Полёт проходил на испытательном полигоне Sikorsky в городе Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). Вертолёт SB>1 DEFIANT (англ. — дерзкий) поднялся в воздух на несколько метров и отработал ряд манёвров, включая зависание на одном месте.

Первый полёт SB>1 DEFIANT

"DEFIANT рассчитан на полёты на вдвое большую дальность и с вдвое большей скоростью, чем это предлагают современные серийные вертолёты. Он демонстрирует отличную стабильность, если не лучшую, при низкоскоростном полёте и зависании", — рассказал Дэн Спур, руководитель программы Sikorsky Future Vertical.

SB>1 DEFIANT разрабатывается Sikorsky (позже ставшей дочерней компанией Lockheed Martin) и Boeing в рамках программы Joint Multi-Role technology demonstrator — начального этапа широкомасштабной программы Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA), ранее известной как Future Vertical Lift (FVL). Вертолёт создан на базе проекта X2, который позже трансформировался в S-97 Raider. В дальнейшем на этой платформе планируется разработка более тяжёлых версий винтокрылых машин.

DEFIANT представляет собой двухвинтовой вертолёт с соосной схемой расположения винтов и толкающим винтом в хвостовой части, благодаря которому он сможет развивать скорость до 250 узлов (около 460 км/ч). Масса машины составляет 13,6 т. Вертолёт сможет перевозить 14 человек, включая двух пилотов.

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
S-97 Raider
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
Sikorsky Aircraft
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От винта
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