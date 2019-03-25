"Разорвет в клочья": Рогозин оценил потенциал новой ракеты "Сармат"

Новой российской ракете "Сармат" не сможет противодействовать никакая система ПРО. Об этом заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Его слова, прозвучавшие в эфире телеканала "Россия-24", приводит РИА Новости.

В частности, Дмитрий Рогозин отметил, что такая тяжелая баллистическая ракета может "разорвать в клочья" любую противоракетную оборону. При этом он пояснил, что не имеет значения, о действующей ПРО идет речь или о перспективной.

Тяжелая многоступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сармат" на Западе уже получила пугающую классификацию Satan-2. При разработки этой ракеты упор делался на доставку боеголовок к цели таким образом, чтобы даже перспективные комплексы ПРО не могли этому воспрепятствовать. Например, применяется технология "орбитальной бомбардировки", предоставляющая возможность нанести удары по целям, расположенным на территории США, по суборбитальной траектории через Южный полюс в обход зоны действия систем ПРО.

Длина ракеты составляет 30-35 метров, а при стартовой массе более 200 тонн, забрасываемый ею вес оценивается до 10 тонн. При этом у одного "Сармата" может быть более десятка боевых блоков.

Руслан Мельников