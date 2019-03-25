Плюсы и минусы танкового биатлона
Большой популярностью сегодня пользуется танковый биатлон, который проводится по инициатива Минобороны России. В основу этих соревнований положены стандартные упражнения для танкового экипажа, такие как вождение танка, преодоление сложных препятствий, обнаружение целей и стрельба из штатного вооружения бронемашины.
Источник изображения: http://mil.ru
Все эти упражнения помогают экипажам отработать основные навыки. Упражнения выполняются комплексно на общее зачетное время и не по нормативам, а принципу соревнований "кто быстрее".
Несмотря на популярность танкового биатлона, существует немало критики в его адрес. Данное соревнование предназначено исключительно для шоу и никак не влияет на качество боевой подготовки экипажа, - уверены многие эксперты. Все упражнения на время во многом бесполезны в современных реалиях боя.
Современный бой характеризуется атакой всеми видами огневых и ударных средств, имеющихся на вооружении с максимальных дистанций. Умение экипажа проходить круги танкового биатлона за счет скорости и прыжков не поможет уклонится от града боеприпасов противотанковой авиации и артиллерии.
В бою от экипажа потребуются не скоростные перемещения по открытой местности, от ПТУР так не "сбежишь", а слаженные совместные действия в составе группы бронетехники и пехоты, поиск наилучшего маршрута передвижения, использование средств маскировки.
При боевых действиях в городе нужна не спешка, а особая тактика применения танков, основанная на разведданных с использованием укрытий.
Это минусы.
Но, с другой стороны, у танкового биатлона есть свои плюсы. В частности, он показывает индивидуальное мастерство танкового экипажа, даёт возможность принимать решение в условиях конкуренции. Это не подготовка тактических групп или танковых подразделений, а тренировка именно экипажей. И в данном контексте танковый биатлон всё же может рассматриваться не только в качестве "представления для зрителя", но и как один из методов подготовки танкистов.
Вполне возможно, что интерес к танковому биатлону ещё больше бы вырос, если бы расширился "модельный ряд" применяемой техники (в том числе техники других стран) и круг упражнений для её экипажей.
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Современный бой характеризуется атакой всеми видами огневых и ударных средств, имеющихся на вооружении с максимальных дистанций. Умение экипажа проходить круги танкового биатлона за счет скорости и прыжков не поможет уклонится от града боеприпасов противотанковой авиации и артиллерии.Так может для этого и создана разведка,что бы свои механизированные войска не заводить в огненный мешок.Это вопрос применения,а не навыков танкистов.
В бою от экипажа потребуются не скоростные перемещения по открытой местности, от ПТУР так не "сбежишь"Опять к вопросу разведки и применения,да и открытых мест не так и много,не говоря о том что скажем прежде чем ракета ПТРК пролетит 5км минимум секунд 20 пройдет(маршевая скорость дозвуковая),а этого вполне должно хватить если не закатить в укрытие(за холм,складку местности),то хотя бы подставить самую защищенную часть(лобовую броню) под удар,и применить средства противодействия.
Вообще отошли от идеи танковой подготовки к применению в составе группы.Мешают все подряд,хотя можно было бы сделать еще пару упражнений(рубежей) где идет отработка совместных действий с пехотой(скажем пехота выводит на цели).А еще давно пора ввести "танковый бой",создается "городок",на танки ставиться лазерная аппаратура фиксирующая поражение и идет имитация боя.Для зрелищности холостые файерболы.
Но Шойгу любит показуху.