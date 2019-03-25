Плюсы и минусы танкового биатлона

Большой популярностью сегодня пользуется танковый биатлон, который проводится по инициатива Минобороны России. В основу этих соревнований положены стандартные упражнения для танкового экипажа, такие как вождение танка, преодоление сложных препятствий, обнаружение целей и стрельба из штатного вооружения бронемашины.

Источник изображения: http://mil.ru

Все эти упражнения помогают экипажам отработать основные навыки. Упражнения выполняются комплексно на общее зачетное время и не по нормативам, а принципу соревнований "кто быстрее".

Несмотря на популярность танкового биатлона, существует немало критики в его адрес. Данное соревнование предназначено исключительно для шоу и никак не влияет на качество боевой подготовки экипажа, - уверены многие эксперты. Все упражнения на время во многом бесполезны в современных реалиях боя.

Современный бой характеризуется атакой всеми видами огневых и ударных средств, имеющихся на вооружении с максимальных дистанций. Умение экипажа проходить круги танкового биатлона за счет скорости и прыжков не поможет уклонится от града боеприпасов противотанковой авиации и артиллерии.

В бою от экипажа потребуются не скоростные перемещения по открытой местности, от ПТУР так не "сбежишь", а слаженные совместные действия в составе группы бронетехники и пехоты, поиск наилучшего маршрута передвижения, использование средств маскировки.

При боевых действиях в городе нужна не спешка, а особая тактика применения танков, основанная на разведданных с использованием укрытий.

Это минусы.

Но, с другой стороны, у танкового биатлона есть свои плюсы. В частности, он показывает индивидуальное мастерство танкового экипажа, даёт возможность принимать решение в условиях конкуренции. Это не подготовка тактических групп или танковых подразделений, а тренировка именно экипажей. И в данном контексте танковый биатлон всё же может рассматриваться не только в качестве "представления для зрителя", но и как один из методов подготовки танкистов.

Вполне возможно, что интерес к танковому биатлону ещё больше бы вырос, если бы расширился "модельный ряд" применяемой техники (в том числе техники других стран) и круг упражнений для её экипажей.