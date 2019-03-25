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25.03.2019
Военное обозрение

Плюсы и минусы танкового биатлона

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Большой популярностью сегодня пользуется танковый биатлон, который проводится по инициатива Минобороны России. В основу этих соревнований положены стандартные упражнения для танкового экипажа, такие как вождение танка, преодоление сложных препятствий, обнаружение целей и стрельба из штатного вооружения бронемашины.

Источник изображения: http://mil.ru

Все эти упражнения помогают экипажам отработать основные навыки. Упражнения выполняются комплексно на общее зачетное время и не по нормативам, а принципу соревнований "кто быстрее".

Несмотря на популярность танкового биатлона, существует немало критики в его адрес. Данное соревнование предназначено исключительно для шоу и никак не влияет на качество боевой подготовки экипажа, - уверены многие эксперты. Все упражнения на время во многом бесполезны в современных реалиях боя.

Современный бой характеризуется атакой всеми видами огневых и ударных средств, имеющихся на вооружении с максимальных дистанций. Умение экипажа проходить круги танкового биатлона за счет скорости и прыжков не поможет уклонится от града боеприпасов противотанковой авиации и артиллерии.

В бою от экипажа потребуются не скоростные перемещения по открытой местности, от ПТУР так не "сбежишь", а слаженные совместные действия в составе группы бронетехники и пехоты, поиск наилучшего маршрута передвижения, использование средств маскировки.

При боевых действиях в городе нужна не спешка, а особая тактика применения танков, основанная на разведданных с использованием укрытий.

Это минусы.

Но, с другой стороны, у танкового биатлона есть свои плюсы. В частности, он показывает индивидуальное мастерство танкового экипажа, даёт возможность принимать решение в условиях конкуренции. Это не подготовка тактических групп или танковых подразделений, а тренировка именно экипажей. И в данном контексте танковый биатлон всё же может рассматриваться не только в качестве "представления для зрителя", но и как один из методов подготовки танкистов.

Вполне возможно, что интерес к танковому биатлону ещё больше бы вырос, если бы расширился "модельный ряд" применяемой техники (в том числе техники других стран) и круг упражнений для её экипажей.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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Военные учения
Танковый биатлон
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Два раза по "2 + 2"
5 комментариев
№1
25.03.2019 09:05
Цитата, q
Современный бой характеризуется атакой всеми видами огневых и ударных средств, имеющихся на вооружении с максимальных дистанций. Умение экипажа проходить круги танкового биатлона за счет скорости и прыжков не поможет уклонится от града боеприпасов противотанковой авиации и артиллерии.
Так может для этого и создана разведка,что бы свои механизированные войска не заводить в огненный мешок.Это вопрос применения,а не навыков танкистов.
Цитата, q
В бою от экипажа потребуются не скоростные перемещения по открытой местности, от ПТУР так не "сбежишь"
Опять к вопросу разведки и применения,да и открытых мест не так и много,не говоря о том что скажем прежде чем ракета ПТРК пролетит 5км минимум секунд 20 пройдет(маршевая скорость дозвуковая),а этого вполне должно хватить если не закатить в укрытие(за холм,складку местности),то хотя бы подставить самую защищенную часть(лобовую броню) под удар,и применить средства противодействия.


Вообще отошли от идеи танковой подготовки к применению в составе группы.Мешают все подряд,хотя можно было бы сделать еще пару упражнений(рубежей) где идет отработка совместных действий с пехотой(скажем пехота выводит на цели).А еще давно пора ввести "танковый бой",создается "городок",на танки ставиться лазерная аппаратура фиксирующая поражение и идет имитация боя.Для зрелищности холостые файерболы.
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№2
25.03.2019 10:20
Т.е. по мнению экспертов скорость и маневр сейчас абсолютно не важны?? Готовятся к позиционной войне, как 1 мировая?
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№3
25.03.2019 12:55
Какие плюсы и минусы? Это военный спорт среди ОТДЕЛЬНЫХ ЭКИПАЖЕЙ. СОРЕВНОВАНИЕ ПО ВЫУЧКЕ. Какие обстрелы?
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№4
25.03.2019 13:01
Танковый биатлон переживает стагнацию. Популярность вида падает. Путей дальнейшего развития не видно. Модельный ряд ограничен, как справедливо замечено в статье. Конкуренты участия принимать не хотят. Не конкуренты свои танки не везут. Правила с явным уклоном на скорость, а не на точность, что так же отталкивает потенциальных участников из других стран. Выходом было бы хотя бы перенесения соревнований в другую страну, раз сюда не едут. Но тогда встаёт вопрос о предоставлении этой страной своего танкового парка для участников соревнований. В общем засада. Но в Никарагуа и в Уганду какое то количество танков продать удалось. хоть какой-то плюсик маленький.
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№5
25.03.2019 13:39
На тытрубе полно видео про реальные бои с применением танков в Сирии и как снятые со стороны (сверху со зданий), так и с камер, установленных на башне. Как-то не много общего там с танковым биатлоном. Танковый биатлон - чисто спорт, но зачем нужен такой спорт? В общем виде ведь спорт предполагает, что им может заниматься любой человек на любительском, не соревновательном уровне. А ещё спорт - он про здоровье, по крайне мере когда он не профессиональный, без сверхнагрузок и без химла. А тут что? Пустая трата денег. Ну выучится всего несколько экипажей гонять с дрифтами на танках, а толку для армии в целом от этого? Может лучше,как один из вариантов, на эти деньги закупить тренажёров побольше и почаще играть в танчики с их помощью? Только в отличие от игры, воевать и против пехоты с противотанковыми средствами, с использованием собственной пехоты, воевать в команде, а не сам по себе, отрабатывать какие-то тактики.

Но Шойгу любит показуху.
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