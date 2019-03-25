В Сирии испытывают новую российскую ракету "изделие 305"

На сирийском фронте испытывают авиационную управляемую ракету, предназначенную для модифицированного "Ночного охотника". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ОПК.

Собеседник рассказал агентству, что, "новейшая дальнобойная управляемая ракета "изделие 305" с комбинированной системой наведения проходит испытания в Сирии со штатного носителя".

Известно, что она способна в круглосуточном режиме поражать бронетехнику и железобетонные изделия на расстоянии до 25 километров. Для сравнения, дальность действия нынешних управляемых ракет, входящих в арсенал вертолетов, составляет 15 километров.

"Изделие 305" движется к цели по данным бортовой инерциальной навигационной системы. А уже на подлете у нее включается головка самонаведения.

Один Ми-28НМ может быть вооружен восемью новыми ракетами.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что модернизированный "Ночной охотник" оснастили "умным" разведывательно-ударным комплексом.

Он сам определяет оптимальную цель на поле боя, выбирает вид оружия и открывает огонь.

Кроме того, система прокладывает наиболее удобные и безопасные маршруты полета.

Олег Корякин