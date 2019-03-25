Войти
25.03.2019
Российская газета

В Сирии испытывают новую российскую ракету "изделие 305"

625
0
0
Источник изображения: РИА/Сергей Пивоваров

На сирийском фронте испытывают авиационную управляемую ракету, предназначенную для модифицированного "Ночного охотника". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ОПК.

Собеседник рассказал агентству, что, "новейшая дальнобойная управляемая ракета "изделие 305" с комбинированной системой наведения проходит испытания в Сирии со штатного носителя".

Известно, что она способна в круглосуточном режиме поражать бронетехнику и железобетонные изделия на расстоянии до 25 километров. Для сравнения, дальность действия нынешних управляемых ракет, входящих в арсенал вертолетов, составляет 15 километров.

"Изделие 305" движется к цели по данным бортовой инерциальной навигационной системы. А уже на подлете у нее включается головка самонаведения.

Один Ми-28НМ может быть вооружен восемью новыми ракетами.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что модернизированный "Ночной охотник" оснастили "умным" разведывательно-ударным комплексом.

Он сам определяет оптимальную цель на поле боя, выбирает вид оружия и открывает огонь.

Кроме того, система прокладывает наиболее удобные и безопасные маршруты полета.


Олег Корякин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ми-28Н
Похожие новости
18.03.2019
Ка-52 расширяет возможности с помощью ГОЭС-451 и системы РЭБ
18.03.2019
Опыт войны в Сирии меняет облик и характеристики вертолёта Ми-28
15.03.2019
Российские очки ночного видения превзошли американские
01.12.2017
Бывший главком ВКС Бондарев раскритиковал электронику вертолета Ми-28
23.12.2016
Шойгу: доля боеготовых пусковых установок в РВСН достигает 99%
05.11.2015
«Крокодилы» без «Аллигаторов»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.03 14:46
  • 56
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 25.03 14:34
  • 25
Вчерашние союзники: Польша не позвала Россию вспомнить о войне
  • 25.03 14:07
  • 2
Новое хищение: ФСБ пришла с обысками на предприятия Липецка
  • 25.03 13:58
  • 2
Руководитель липецкого предприятия, где прошли обыски в связи с нарушениями при выполнении гособоронзаказа, был саентологом - ТВ
  • 25.03 13:39
  • 5
Плюсы и минусы танкового биатлона
  • 25.03 13:34
  • 1
Новейший транспортник передадут ВКС России через неделю
  • 25.03 13:24
  • 1
Россия снова завалила проект Ил-112В
  • 25.03 13:03
  • 5
Gazeta (Польша): Путин ищет очередной Крым, ему нужен успех, чтобы замаскировать слабость России
  • 25.03 12:59
  • 32
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 25.03 12:47
  • 2
Моряки бьются с Росгвардией за право на важнейший для себя символ
  • 25.03 12:33
  • 1
ВМС США планируют списать шесть крупнейших боевых кораблей
  • 25.03 12:30
  • 1
Макрон приветствовал разгром последнего оплота ИГ в Сирии
  • 25.03 12:26
  • 2
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 25.03 12:26
  • 1
Неубедительно: МИД ответил на заявление США о разгроме ИГ
  • 25.03 11:52
  • 3
Американские истребители получат шанс в бою с Су-57