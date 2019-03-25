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25.03.2019
Военное обозрение

Американские астронавты завершили многочасовой выход в космос

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Астронавты США в пятницу совершили успешный многочасовой выход в открытый космос с борта МКС, сообщает пресс-служба NASA.

Источник изображения: https://www.nasa.gov

Около 21:30 мск астронавты Энн Макклейн и Ник Хейг благополучно вернулись на станцию, завершив запланированные работы по замене старых никель-водородных аккумуляторов на новые более мощные литий-ионные аккумуляторы, которые будут заряжаться от солнечных панелей.

Астронавты провели в открытом космосе 6,5 часов. За это время они установили на электрощите адаптерные панели и подключили к ним 3 новых аккумулятора для пары солнечных панелей.

По данным пресс-службы, при замене третьего аккумулятора у астронавтов возникла проблема: из-за застрявшего болта им не удалось сразу отвинтить одну из адаптерных панелей для аккумулятора, хранившуюся на внешней складской платформе. Как рассказали сами астронавты, после нескольких неудачных попыток им пришлось "применить силу". В итоге панель была отделена, и монтаж третьего аккумулятора завершился благополучно.

Сообщается, что новые аккумуляторы были доставлены на МКС в сентябре 2018 года. Срок их службы – 10 лет. Заряжаться они будут от солнечных панелей. Передача электроэнергии на саму станцию происходит в то время, когда она находится в тени.

Обновление системы энергоснабжения на американском сегменте МКС началось еще в январе 2017 года. Тогда астронавты заменили 6 аккумуляторов.

На 29 марта намечен очередной выход в космос, участие в котором примут только женщины: Макклейн и бортинженер Кристина Кох. Они продолжат работы по обновлению энергосистемы.

В НАСА подсчитали, что в общей сложности все американские экипажи провели в открытом космосе 55 дней, 21 час и 39 минут.

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