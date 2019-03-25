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25.03.2019
Интерфакс-АВН

Курдские ополченцы подтвердили освобождение от ИГ последнего поселения в Сирии - СМИ

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Курдский ополченец
Курдский ополченец.
Источник изображения: twitter.com

Дубай. 23 марта. ИНТЕРФАКС - Ополченцы из Сирийских демократических сил (СДС) объявили в субботу об освобождении последней территории, удерживаемой террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) в населенном пункте Багуз, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя СДС.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила журналистам, что террористическая группировка ИГ полностью разгромлена в Сирии.

"Багуз свободен, военная победа над ИГ достигнута", - заявил представитель СДС Мустафа Бали.

Он заявил, что вся территория Сирии "теперь очищена от боевиков ИГ", отмечает телеканал Sky News.

"Сирийские демократические силы объявляют о полном уничтожении так называемого халифата и стопроцентном территориальном поражении ИГ", - заявил пресс-секретарь.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Сирия
США
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