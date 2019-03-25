Источник: новейшая российская авиационная ракета "изделие 305" проходит испытания в Сирии

Испытания проходят в боевых условиях, отметил собеседник агентства

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Новейшая российская управляемая авиационная ракета "изделие 305" проходит испытания в боевых условиях в Сирии. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Новейшая дальнобойная управляемая ракета "изделие 305" с комбинированной системой наведения проходит испытания в Сирии со штатного носителя", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации.

Ранее другой источник в "оборонке" сообщил, что созданная для вертолета Ми-28НМ ракета "изделие 305", предназначенная для уничтожения бронетехники и железобетонных укреплений, имеет максимальную дальность более 25 км. Ракета летит к цели по данным бортовой инерциальной навигационной системы, на финальном участке траектории у включается головка самонаведения.

Ми-28НМ - модернизированная версия вертолета Ми-28Н "Ночной охотник". Вертолет получил принципиально новый локатор, обеспечивающий круговой обзор (располагается в обтекателе над несущим винтом), новую систему управления с элементами искусственного интеллекта.

Как писала 21 марта газета "Известия", опытный экземпляр Ми-28НМ был доставлен на испытания в Сирию.