Войти
25.03.2019
Военное обозрение

В ходе боя на индо-пакистанской границе погибли не менее 12 военнослужащих

412
0
0

Очередные тревожные сводки приходят с индо-пакистанской границы. СМИ Индии сообщают о завязавшемся бое, который стал возможен (по индийской версии) "из-за новой пакистанской вооружённой провокации".

Источник изображения: ВС Пакистана

По данным индийских СМИ, в ходе боя погибли не менее 12 военнослужащих армии Пакистана, в том числе двое офицеров.

Из сообщения:

На участке границы в Джамму и Кашмире индийские войска были вынуждены ответить на продолжающиеся провокации пакистанской стороны, которая в последние несколько дней неоднократно нарушала режим прекращения огня вдоль линии пограничного контроля.

В материалах сообщается, что для эвакуации убитых солдат и офицеров пакистанские войска использовали вертолёт Ми-17. Тела погибших по последним данным вывезли в Равалпинди (пакистанский город с населением около 2 млн человек).

Индийская разведка сообщает о том, что в ходе боя 22 пакистанских военнослужащих получили ранения. Их также эвакуировали с помощью вертолётов.

В материалах индийских военных говорится, что в минувший четверг пакистанская армия применила миномёты, в результате чего погиб один индийский военнослужащий и трое гражданских лиц получили ранения. После этого со стороны Индии и был открыт огонь по позициям военнослужащих пакистанской армии. О потерях после завязавшейся перестрелки с индийской стороны пока не сообщается.

Заявлено, что к границе с Пакистаном переброшены дополнительные снайперские подразделения ВС Индии.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Пакистан
Продукция
Ми-17
Похожие новости
12.03.2019
Загадка катастрофы: индийский вертолет Ми-17 могли сбить своей ракетой
24.02.2015
Aero India - 2015: РФ расширяет сотрудничество с Индией и ее соседями
28.01.2015
Русские сезоны ВТС
13.07.2012
Кризис индийской оффсетной программы
24.06.2011
Игорь Коротченко: Ми-17 для Индии – вне конкуренции
14.07.2007
НОАК сокращает заказы на российское вооружение.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.03 14:46
  • 56
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 25.03 14:34
  • 25
Вчерашние союзники: Польша не позвала Россию вспомнить о войне
  • 25.03 14:07
  • 2
Новое хищение: ФСБ пришла с обысками на предприятия Липецка
  • 25.03 13:58
  • 2
Руководитель липецкого предприятия, где прошли обыски в связи с нарушениями при выполнении гособоронзаказа, был саентологом - ТВ
  • 25.03 13:39
  • 5
Плюсы и минусы танкового биатлона
  • 25.03 13:34
  • 1
Новейший транспортник передадут ВКС России через неделю
  • 25.03 13:24
  • 1
Россия снова завалила проект Ил-112В
  • 25.03 13:03
  • 5
Gazeta (Польша): Путин ищет очередной Крым, ему нужен успех, чтобы замаскировать слабость России
  • 25.03 12:59
  • 32
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 25.03 12:47
  • 2
Моряки бьются с Росгвардией за право на важнейший для себя символ
  • 25.03 12:33
  • 1
ВМС США планируют списать шесть крупнейших боевых кораблей
  • 25.03 12:30
  • 1
Макрон приветствовал разгром последнего оплота ИГ в Сирии
  • 25.03 12:26
  • 2
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 25.03 12:26
  • 1
Неубедительно: МИД ответил на заявление США о разгроме ИГ
  • 25.03 11:52
  • 3
Американские истребители получат шанс в бою с Су-57