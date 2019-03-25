В ходе боя на индо-пакистанской границе погибли не менее 12 военнослужащих

Очередные тревожные сводки приходят с индо-пакистанской границы. СМИ Индии сообщают о завязавшемся бое, который стал возможен (по индийской версии) "из-за новой пакистанской вооружённой провокации".

Источник изображения: ВС Пакистана

По данным индийских СМИ, в ходе боя погибли не менее 12 военнослужащих армии Пакистана, в том числе двое офицеров.

Из сообщения:

На участке границы в Джамму и Кашмире индийские войска были вынуждены ответить на продолжающиеся провокации пакистанской стороны, которая в последние несколько дней неоднократно нарушала режим прекращения огня вдоль линии пограничного контроля.

В материалах сообщается, что для эвакуации убитых солдат и офицеров пакистанские войска использовали вертолёт Ми-17. Тела погибших по последним данным вывезли в Равалпинди (пакистанский город с населением около 2 млн человек).

Индийская разведка сообщает о том, что в ходе боя 22 пакистанских военнослужащих получили ранения. Их также эвакуировали с помощью вертолётов.

В материалах индийских военных говорится, что в минувший четверг пакистанская армия применила миномёты, в результате чего погиб один индийский военнослужащий и трое гражданских лиц получили ранения. После этого со стороны Индии и был открыт огонь по позициям военнослужащих пакистанской армии. О потерях после завязавшейся перестрелки с индийской стороны пока не сообщается.

Заявлено, что к границе с Пакистаном переброшены дополнительные снайперские подразделения ВС Индии.