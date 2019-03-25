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25.03.2019
Военное обозрение

В ЕС подсчитали количество жертв террора с начала XXI века

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Жертвами терроризма с начала XXI века на территории Евросоюза стали 753 человека, еще 1115 европейцев погибли за пределами ЕС, приводит РИА Новости данные, содержащиеся в "Белой и черной книге терроризма в Европе", презентация которой прошла в Мадриде.

Источник изображения: https://twitter.com

Сообщается, что за 18 лет экстремисты совершили нападения в 15 странах ЕС. Европейцы также гибли от рук террористов еще в 30 странах за пределами сообщества. Из общего числа погибших (1868 чел.) в терактах 1703 человека стали жертвами радикальных исламистов, 111 – националистов, 14 – крайне правых радикалов, 13 – ультралевых. Остальные теракты были совершены по невыясненным мотивам.

В прошлом году число жертв снизилось по сравнению с двумя предыдущими годами: от рук террористов погибли 24 европейца, из них 15 на территории Евросоюза. Самый крупный теракт в Страсбурге унес жизни пятерых человек.

Авторы доклада связывают уменьшение количества жертв с провалами атак (планировались более масштабные акции), а также с более эффективной деятельностью антитеррористических служб. При этом исследователи отмечают, что в большинстве стран ЕС антитеррористическое законодательство разработано плохо. Наиболее эффективные законы в Испании, Франции и Италии.

По словам инициатора проекта евродепутата Майте Пагасауртундуа, в идеале хотелось бы, чтобы все жертвы терроризма имели такой же уровень помощи от государства, какой существует в Испании.

Она отметила, что "терроризм фанатиков всегда был, есть и останется", насилие существует потому, что таковы люди. Это необходимо понять и изучать, какие методы работают лучше для предотвращения терактов. Надо учиться предотвращать эти феномены в зародыше, до того как человек превратится в террориста, добавила евродепутат.

С начала XXI века в Испании погибли 268 человек, во Франции – 263, Великобритании – 121, Бельгии – 40, Германии – 29.

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Бельгия
Великобритания
Германия
Испания
Италия
Франция
Проекты
Евросоюз
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