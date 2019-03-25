На Камчатке морские пехотинцы потренировались на собачьих упряжках

Военнослужащие соединения морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России осваивают собачьи упряжки и нарты.

Мастер-класс для разведывательного подразделения бригады провел офицер Восточного военного округа полковник Денис Рябухин, который недавно дебютировал в традиционной камчатской гонке на собачьих упряжках "Берингия-2019".

"Опытный каюр рассказал о возможности применении ездовых собак на военной службе и показал на практике, насколько удобны и маневренны упряжки при глубоком снежном покрове", - сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту, капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Теоретические занятия для морпехов прошли в клубе соединения, а на практику они отправились в питомнике "Снежные псы". Трассу для учебных заездов проложили у подножия вулканов и на побережье Тихого океана.

"Заезды проводились в военной форме и со штатным вооружением", - уточнили в пресс-службе ТОФ.

Морские пехотинцы узнали о породах ездовых собак и устройстве нарты. С подсказками каюра отбирали собак для своей упряжки, учились правильно крепить оружие, рационально размещать боеприпасы на нартах и транспортировать раненых.

Александр Филимоненко