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25.03.2019
Военное обозрение

Расходы на армию снизятся после вступления в НАТО - рассказал Порошенко

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Порошенко в очередной раз рассказал, какие плюсы ждут Украину и украинцев в случае вступления в НАТО. По словам действующего президента, Украину ожидает коллективная защита и снижение расходов на военную сферу.

Источник изображения: topwar.ru

Пётр Порошенко:

Сегодня мы тратим 6% ВВП на армию, а после вступления в НАТО это будет 2%, ведь именно столько прописано в уставе Североатлантического альянса.

Средства "в результате экономии" Украина, по заявлению Порошенко, сможет направить на решение социально-экономических задач.

Тем временем в интервью украинскому общенациональному телеканалу ICTV лидер президентской гонки на Украине Владимир Зеленский дал оценку возможности возвращения украинского суверенитета над Крымом.

Кандидат в президенты Украины признался, что при действующей власти в России сделать Крым украинским не представляется возможным, даже в случае его победы на выборах.

В интервью он отметил, что диалог с Россией должен быть продолжен, но только при непосредственном участии в переговорах представителей Соединённых Штатов и Европейского Союза. Что касается разрешения военного конфликта на юго-востоке Украины, Зеленский заявил, что для этого нужна серьёзная информационная война и победа в ней. Это позволит убедить жителей Донбасса в обмане "российской пропаганды". В этой связи украинские власти должны в полном объёме осуществлять выплату пенсий гражданам именно этого региона страны. При этом ранее Зеленский позволил себе назвать жителей Донбасса "зомби" из-за того, что те находятся под "российским влиянием".

Ранее он выступил с призывом к руководству Украины не притеснять русский язык. Кандидат в президенты не исключил возможности компромиссов с российскими властями с целью возвращения Крыма и "отдельных районов Донецкой и Луганской областей" под контроль Украины.

Напомним, что уже совсем скоро, 31 марта, Украина будет выбирать лидера государства. По результатам многих опросов, именно Владимир Зеленский возглавляет президентскую гонку. За него готовы отдать свои голоса около 30% опрошенных. На втором месте в ходе различных опросов - Юлия Тимошенко и Пётр Порошенко.

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