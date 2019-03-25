Макрон призвал Европу пробудиться и противостоять США и Китаю

Официальный Париж позволили себе очередной выпад в адрес США. Напомним, что не так давно министр вооружённых сил Франции Флоранс Парли раскритиковала Вашингтон за то, что партнёрство по НАТО тот увязывает с необходимостью покупать американские вооружения. Теперь критические заявления, адресованные Штатам, сделал и президент Франции.

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По словам Макрона, истекло время европейской наивности в отношении тех, кто является одновременно и партнёрами, и инвесторами. Выступая в Брюсселе на мероприятии, которое было посвящено в том числе развитию коммуникационных систем (стандартам связи 5G) Эммануэль Макрон заявил, что "пришло время противостоять Соединённым Штатам Америки и Китаю". По словам Макрона, Европе "пора пробудиться, чтобы осознать необходимость такого противостояния". Президент Франции отметил, что уповать на китайские инвестиции уже бессмысленно, так как Европа потеряла многое, фактически отказавшись от конкурентной борьбы.

Макрона цитируют французские СМИ:

Нам пора понять, что те, кто являются нашими партнёрами, одновременно и наши системные противники. Например, Китай успел воспользоваться как нашим доверием, так и нашей разобщённостью в вопросах конкурентного противодействия.

Президент Франции раскритиковал позиции отдельных стран ЕС, которые ведут двусторонние переговоры с США и Китаем, отказываясь от применения консолидированного инструментария Евросоюза.

Это заявление Макрона прозвучало на фоне переговоров, которые в эти дни власти Италии ведут с китайскими коллегами. Такие переговоры вызвали ревностную реакцию у Макрона. Он заявил, что таким образом Евросоюз может проиграть в глобальной конкуренции.