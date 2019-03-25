Один из двух выведенных на техобслуживание спутников ГЛОНАСС вновь введен в эксплуатацию

По данным Информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения, второй спутник еще не используется по целевому назначению

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Спутник "ГЛОНАСС-М" номер 745 введен в эксплуатацию после техобслуживания. Об этом сообщается в субботу на сайте Информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения.

"Используется по целевому назначению", - отмечается в строке состояния на сайте. Космический аппарат был выведен на техобслуживание 20 марта.

Вместе с тем спутник номер 720, выведенный на техобслуживание в тот же день, еще не введен в эксплуатацию.

Сейчас в орбитальную группировку ГЛОНАСС входят 26 спутников, 24 из них используются по целевому назначению, один находится на этапе летных испытаний, еще один - в резерве.