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25.03.2019
ТАСС

Один из двух выведенных на техобслуживание спутников ГЛОНАСС вновь введен в эксплуатацию

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ГЛОНАСС.

По данным Информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения, второй спутник еще не используется по целевому назначению

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Спутник "ГЛОНАСС-М" номер 745 введен в эксплуатацию после техобслуживания. Об этом сообщается в субботу на сайте Информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения.

"Используется по целевому назначению", - отмечается в строке состояния на сайте. Космический аппарат был выведен на техобслуживание 20 марта.

Вместе с тем спутник номер 720, выведенный на техобслуживание в тот же день, еще не введен в эксплуатацию.

Сейчас в орбитальную группировку ГЛОНАСС входят 26 спутников, 24 из них используются по целевому назначению, один находится на этапе летных испытаний, еще один - в резерве.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Глонасс-М
Проекты
ГЛОНАСС
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