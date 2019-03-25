Американские военные повышают надёжность работы спутников

Спутники, которые министерство обороны США использует для связи, часто имеют свои собственные наземные системы управления, предназначенные для работы с космическими аппаратами определенных семейств. Но по мере того подобное оборудование может привести к проблемам в случае проведения боевых операций.

Сегодня, если войска теряют связь из-за помех, им, возможно, придется отменить миссию,

- сказал старший вице-президент по федеральным спутниковым решениям в компании-поставщике для национальной безопасности "Кратос".

В рамках программы, спонсируемой Центром космических и ракетных систем ВВС, дочерняя компания Kratos RT Logic недавно продемонстрировала потенциальное решение проблемы. Фирма представила проект, который позволил бы пользователям переключаться между несколькими спутниками и системами практически так же, как мобильные телефоны переключаются между вышками в случае потери или ослабления сигнала. Фактически речь идёт о попытке защитить военные спутники и получаемые от них сигналы американскими подразделениями.

Источник изображения: Пресс-служба ВС США

Прототип, известный как Enterprise Management and Control (M&C), призван сделать военную связь более надежной. Потребность в роуминге для спутниковой связи обусловлена изменяющимся военными реалиями.

Когда была создана существующая инфраструктура спутников, военная связь не работала в настолько неблагоприятной среде. Сегодня все в корне изменилось. Армия и флот регулярно сталкиваются с помехами и обрывом связи в зоне военных действий

- подчеркнул представитель руководства компании.

Когда это происходит, можно перенастроить сеть, переключиться на другой спутник, но подобные действия могут занять недели или даже месяцы. Новая инициатива направлена на то, чтобы позволить солдатам восстанавливать связь на лету, без необходимости замены оборудования или переконфигурации соединения.

"Кратос" продемонстрировал возможность использования существующих устаревших терминалов.

Это прежде всего модификация программного обеспечения. Многие из рассмотренных решений потребовали бы замены всех наземных терминалов. Мы работали напрямую с DISA и Центром космических и ракетных систем в Лос-Анджелесе, чтобы нам не потребовалась замена самих устройств. Такой подход делает программу заметно дешевле

Правительство давно признало необходимость такой возможности. "Спутники, наземные системы управления и пользовательские терминалы в большинстве крупных приобретений космической системы Пентагона зачастую не оптимизированы, что приводит к тому, что во многих платформах задействуется лишь часть имеющихся возможностей", - отмечается в отчете за 2009 год. С тех пор эта проблема постоянно поднимается на слушаниях в Конгрессе.

Новая система предназначена для работы со стандартными коммерческими спутниками связи, а также с военным объединением WGS (Wideband Global SATCOM переводится как"широкополосная глобальная спутниковая система связи"— высокопроизводительная спутниковая система связи министерства обороны США). Проект направлен на достижение ряда конкретных целей, в том числе:

• Предоставление операторам быстрого автоматического доступа к нескольким спутникам и спутниковым сетям от нескольких поставщиков услуг;

• Возможность управления несколькими типами модемов и версиями программного обеспечения из одного терминала;

• Включение реконфигурации терминала для поддержки различных архитектур SATCOM, включая сети с множественным доступом с временным разделением (TDMA) и сети с множественным доступом с частотным разделением (FDMA).

Перспективная система стремится к большему, чем просто восстановление связи в случае её обрыва. Возможность оперативной диагностики помогает системе понять, почему сеть вышла из строя, что, в свою очередь, позволяет функции роуминга сделать следующий необходимый шаг.

Понимая причину сбоя сети, M&C может затем определить, какая спутниковая система могла бы быть лучшим выбором в таких обстоятельствах.

Заглядывая в будущее, руководители Kratos говорят, что надеются в 2019-м году получить контракт на проведение дополнительных испытаний для подтверждения эксплуатационных возможностей.