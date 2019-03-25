В Ульяновске созданы отечественные композитные комплектующие для МС-21

Зампред правительства РФ Юрий Борисов сообщил позитивные вести по поводу преодоления американских и японских санкций в отношении программы МС-21. Речь идёт о введённых ранее санкциях, которые не позволяют американским и японским компаниям поставлять в Россию композитные комплектующие для авиакрыла строящегося российского среднемагистрального авиалайнера.

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По словам Юрия Борисова, в Ульяновске уже выпущены первые композитные детали конструкции МС-21. Эти комплектующие позволят заменить американские.

Такое заявление представитель руководящего состава российского кабмина сделал, находясь на территории ОЭЗ "Алабуга". Юрий Борисов также отметил, что на сегодняшний день востребованность авиалайнеров только в России составляет около 860 бортов для различных авиакомпаний. Это огромный рынок.

ТАСС приводит заявление федерального чиновника:

Конечно, нам важно в срок завершить работы по получению сертификата типа этого самолёта и организовать серийное производство.

Отмечено, что никаких изменений в проекте МС-21 вследствие замены американских и японских композитных комплектующих на отечественные не потребуется.

Напомним, что несколько дней назад в воздух для осуществления лётных испытаний поднялся третий предсерийный МС-21-300. Также стоит напомнить, что для авиалайнера создан новейший авиационный двигатель ПД-14, интерес к которому проявляют не только в нашей стране, но и за границей – например, в Китае.