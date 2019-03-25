Оригинал взят у коллеги oleggranovsky в 115-я эскадрилья ВВС Израиля - эскадрилья имитации противника

115-я эскадрилья "Летающий дракон" ("Таесет hа-Дракон hа-Меофеф") прошла в ВВС несколько реинкарнаций. В 1954-1958 гг. эксплуатировала "Москито" и "Метеор", в 1969-1994 гг. - "Скайхоки". В 2005 г. эскадрилья была возрождена в третий раз, как эскадрилья имитации противника, т.н. "Красная эскадрилья" ВВС ("hа-Таесет hа-Адума"), аналог эскадрильям "Агрессор" (Aggressor squadron) в ВВС, ВМС и КМП США.

В начале 2000-х гг. ВВС Израиля начали активно сотрудничать в области совместных учений с ВВС западных стран. Были выявлены серьёзные проблемы взаимодействия, одним из выводов было сделать имитацию противника профессией, а не дополнительной нагрузкой для линейных эскадрилий, как ранее. В марте 2004 г. командующий ВВС утвердил создание Учебного центра и эскадрильи на базе Увда, которая и будет отвечать за эту задачу. Эскадрилья открылась в марте 2005 г. С тех пор она проводит учения эскадрильям ВВС Израиля, а также других стран, в т.ч. США, Италия, Чехия, Польша. Обычно для проведения совместных тренировок со 115-й эскадрильей обучаемая эскадрилья прибывает на несколько дней на базу Увда.

Эскадрилья отвечает за имитацию различных видов противника, поэтому в её структуре имелись как боевые самолёты (F-16A/B "Нец"), так и штурмовые вертолёты AH-1 Cobra ("Цефа"), а также отдел наземных средств ("Гаф БОhАК", "Гаф Биюм Ойев"). Имеется также Сектор имитации противника ("Мадор Биюм Ойев"), отвечающий за связь с другими организациями, оказывающими услуги в этом вопросе (например фирма "Рафаэль", см. ниже). В 2014 г. "Цефа" была снята с вооружения и в 115-й эскадрилье её заменил вертолёт Bell-206 ("Сайфан"). 26.12.16 с вооружения был снят и самолёт F-16A/B, а 02.04.17 эскадрилья получила F-16C/D ("Барак").

Даже на земле лётчики 115-й эскадрильи ("красные") имеют отличительные от принятых в ВВС Израиля знаки различия: они носят погоны красного цвета, таблички с именами на английском, липучки с флагами арабских стран. Каждый лётчик имеет дополнительное арабское имя (кличку). Обучаемые силы именуются "синими". В ходе отработки воздушного боя используются различные тактические приёмы и учитываются ТТХ оружия "воздух-воздух", используемого противником.

Симуляция наземных средств играет важную роль в работе эскадрильи. Часть работы она делает сама, часть - выполняет гражданский подрядчик, фирма "Рафаэль". Последняя отвечает за настоящие батареи старых типов, такие как С-75 (SA-2 Guideline), С-125 (SA-3 Goa), "Квадрат" (SA-6 Gainful) и "Оса" (SA-8 Gecko), размещённые на полигонах ВВС. В других случаях используют симуляцию с помощью специального наземного тренажёра, передающего данные на самолёты на учениях Это позволяет симулировать на учениях пуск любого типа ЗУР, но требует прямую линию видимости от наземной станции к самолёту. Сейчас в разработке новая система виртуальной реальности, начало её использования ожидается на конец 2019 г.

Сам же отдел наземых средств использует различные средства пиротехники для имитации пуска ЗУР различных типов. Одно из таких средств - ракеты имитации пуска ЗУР с земли GTR-18 Smokey Sam (Surface-to-air Rocket Simulator). Ракеты были разработаны в NAWCWD (Naval Air Warfare Center Weapons Division) ВМС США в начале 80-х гг. прошлого века и с середины 80-х выпускались по американскому заказу "Израильской Военной Промышленностью". Другие средства - дымовые шашки, осветительные ракеты и т.п. Также используются надувные или иные макеты техники, как видно на фото есть даже макеты "Панцирь-С1" (SA-22 Greyhound).

В некоторых случаях персонал отдела изображает лётчиков сбитых самолётов или раненных, которым нужна эвакуация. В других - расчёты ПЗРК противника или колонну ракет на марше. По окончанию учений отдел готовит и передаёт обучаемой эскадрилье отчёт о её реакциях на угрозу и действиях в ходе учений, т.н. "ВВС глазами противника".

Ссылки:

Принципы войны, сайт ВВС, 08.02.16.[ol]

[*]ВВС отрабатывают ПВО страны, сайт ВВС, 06.03.19.

[*]Ракета, начавшая войну, сайт ВВС, 16.09.18.

[*]С красными: наземный отдел имитации противника, сайт ВВС, 13.12.18.

[*]Когда наступает месяц Адар: эскадрилья "наряжающаяся" врагом, сайт ВВС, 21.03.19.

[*]115-я эскадрилья на сайте ВВС.

[*]115-я эскадрилья на Википедии.

[*]Йосеф Эврон "Маген у-Ромах. Сипура шель hа-Таасия hа-Цваит бэ-Исраэль" ("Щит и копьё. История Израильской Военной Промышленности", 1992 г.). Стр. 262-263.

[*]Обсуждение на Фреш.