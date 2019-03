Создание нового дальнобойного варианта американской корабельной ракеты SM-6

Американский веб-ресурс "The Drive" в материале Tyler Rogoway "Navy To Supersize Its Ultra Versatile SM-6 Missile For Even Longer Range And Higher Speed" сообщает, что в проекте оборонного бюджета США на 2020 финансовый год ВМС США запросили средства в размере 116,7 млн долл на разработку нового дальнобойного варианта многоцелевой корабельной ракеты Raytheon Standard SM-6, обозначенного как SM-6 Block IB.

Американская многоцелевая корабельная ракета Raytheon Standard SM-6 в производственном комплексе корпорации Raytheon в Редстоуне (с) Raytheon / www.thedrive.com

Ракета SM-6 ВМС США, поступающая на вооружение с 2013 года и постоянно совершенствующаяся, как говорится в статье, стала образцом многоцелевого оружия и ярким примером того, как "переупаковка" существующих систем с некоторыми новыми технологиями может принести большие результаты. SM-6 была создана путем модернизации зенитной ракеты Standard SM-2ER Block IV с оснащением активной радиолокационной головкой самонаведения ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120C AMRAAM, а также инерциально-спутниковой системой коррекции и аппаратурой двухсторонней передачи данных. В результате ракета SM-6 при дальности стрельбы более 150 морских миль может поражать воздушные цели, такие как самолеты и крылатые ракеты, перехватывать баллистические ракеты на конечных этапах траектории, может поражать морские цели и даже имеет потенциальные возможности по поражению наземных целей. Также ракета имеет возможности применения по внешнему целеуказанию от других платформ, в том числе авиационных. В частности, наведение ракеты SM-6 по воздушным целям с истребителя Lockheed Martin F-35 прошло успешную отработку в рамках сетевой концепции NIFC-CA (Naval Integrated Fire Control - Counter Air).

Теперь, согласно документам ВМС США по запросу оборонного бюджета 2020 финансового года, планируется модернизация SM-6 по образцу того, как в рамках совместной американо-японской программы ранее была получена противоракета SM-3 Block IIA на этапе модернизации из ракеты SM-3 Block IВ, с оснащением новым маршевым твердтопливным двигателем большего диаметра (в 21 дюйм - 533 мм), вместо ныне используемого стандартного твердтопливного двигателя ракет серии SM-2 с диаметром 13,5 дюймов (343 мм), при одновременом сокращении размаха рулей и стабилизаторов ракеты, что позволило использовать весь диаметр стартовых ячеек корабельной универсальной вертикальной пусковой установки Mk 41.

Новая ракета SM-6 Block IB с оснащением новым двигателем диаметром в 21 дюйм, согласно обнародованным графикам НИОКР, должна быть создана к 2024 году, на что предполагается израсходовать в течении пяти лет 378,9 млн долл. Ракета при этом сохранит боевую часть и систему наведения предыдущей модификации SM-6 Block IА, но с использованием нового двигателя от противоракеты SM-3 Block IIA ее дальность (официально не раскрываемая) оценочно превысит 200 морских миль по воздушным целям, а морским и надводным целям - еще значительно более. Высокая энергетика новой модификации позволит ее использовать как полноценную баллистическую ракету для поражения надводных и наземных целей.

Предполагается, что в перспективе ракета SM-6 Block IB может составит основу ракетного вооружения эсминцев Arleigh Burke новой серии серии Flight III, а также трех эсминцев типа Zumwalt

Эволюция противоракет семейства SM-3 со сменой маршевого двигателя (С) ВМС США (via www.thedrive.com )

Бюджетные запросы планы и ВМС США нового дальнобойного варианта многоцелевой корабельной ракеты Raytheon Standard SM-6, обозначенного как SM-6 Block IB.(с) www.thedrive.com