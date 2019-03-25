Первый полет турецкого беспилотного летательного аппарата ANKA Aksungur

20 марта 2019 года совершил первый полет первый опытный образец нового турецкого большого двухдвигательного беспилотного летательного аппарата ANKA Aksungur (программа обозначается как YFYK - Yüksek Faydal? Yük Kapasiteli, также используется обозначение ANKA-2), разработанного и построенного турецким авиастроительным объединением Turkish Aerospace Industries (TAI). Первый полет продолжался 4 часа 20 минут и увенчался успешной автоматической посадкой. Данный первый прототип ANKA Aksungur (YFYK) с бортовым номером 18-001 был впервые продемонстрирован TAI 8 февраля 2019 года.

Первый опытный образец нового турецкого большого двухдвигательного беспилотного летательного аппарата TAI ANKA Aksungur (YFYK) в первом полете, 20.03.2019 (c) TAI

Полные характеристики, включая массу, аппарата пока не разглашаются. Заявлено, что БЛА YFYK должен иметь массу полезной нагрузки 750 кг (в том числе управляемое вооружение), рабочий потолок 20-25 тысяч футов (6100-7600 м), а в перспективе - до 40 тысяч футов (12200 м), и продолжительность полета более 24 часов. Аппарат оснащается двумя поршневыми двигателями PD-170 мощностью по 170 л.с., разработанными входящим в состав TAI двигателестроительным дивизионом TEI (на первом прототипе, видимо, установлены импортные двигатели). БЛА оснащен полезной разведывательной нагрузкой турецкого производства (головным разработчиком ее выступает компания Aselsan) и системой спутниковой связи через турецкие спутники TURKSAT.

Первый опытный образец нового турецкого большого двухдвигательного беспилотного летательного аппарата TAI ANKA Aksungur (YFYK) в первом полете, 20.03.2019 (c) TAI

Облик нового турецкого беспилотного летательного аппарата TAI ANKA Aksungur (YFYK) (c) miguyan2000 / TAI

Видео первого полета (с) SSB и TAI