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25.03.2019
ТАСС

Источник: пилотируемый запуск Crew Dragon могут перенести на ноябрь

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Космический корабль SpaceX Crew Dragon и ракета Falcon 9 в ангаре во время подготовки к испытательному полету
Космический корабль SpaceX Crew Dragon и ракета Falcon 9 в ангаре во время подготовки к испытательному полету.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Spacex

По словам собеседника ТАСС в ракетно-космической отрасли, такое решение принято из-за замечаний к квалификации корабля для полетов с экипажем

ТАСС, 23 марта. Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon (Dragon-2) с членами экипажа на борту могут перенести на конец ноября 2019 года. Об этом сообщил в субботу ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее сообщалось, что в июле может состояться запуск корабля с пилотами Бобом Бенкеном и Дугом Хёрли на борту, после чего в NASA примут решение о сертификации Crew Dragon для регулярных полетов.

"Запуск Crew Dragon, скорее всего, перенесут на ноябрь из-за замечаний к квалификации корабля для полетов с экипажем", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в корабле также планируется заменить парашютную систему, поскольку к ней возникли вопросы после первого запуска к Международной космической станции (МКС).

С 2011 года к Международной космической станции из пилотируемых кораблей летали только российские корабли "Союз". Они доставляют на орбиту российских, американских и других членов экипажа МКС. В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разработали компании SpaceX и Boeing.

Корабль Crew Dragon компании SpaceX впервые был запущен к МКС 2 марта и пристыковался к станции 3 марта. Его отстыковка состоялась 8 марта. Корабль после спуска на парашюте приводнился в Атлантическом океане.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
США
Компании
Boeing
NASA
SpaceX
Проекты
МКС
Союз ПКК
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1 комментарий
№1
25.03.2019 10:37

https://youtu.be/fo71hvEb0Jk
0
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