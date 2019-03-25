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25.03.2019
bmpd.livejournal.com

Учения батальонной тактической группы монгольской армии

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Учения батальонной тактической группы монгольской армии

Учения батальонной тактичекской группы 16-й мотострелковой бригады монгольской армии.

Бригада является одним из старейших и единственным не кадрированным соединением в монгольской армии. Сформирована в марте 1923 года как 1 бронеэскадрон Монгольской Народно-Революционной Армии. В боях на Халхин-Голе и в освободительной войне 1945 года принимала участие как 7-я механизированная бронебригада.

В 1978 году с обострением китайско-вьетнамских отношений и усилением военного давления СССР на Китай, в связи с его агрессией на Вьетнам, бригада была усилена бронетехникой и переформирована в мотострелковую дивизию. На базе которой и была сформирована 16 мотострелковая бригада.

Из рядов соединения высшей награды Монголии - звания "Герой Монголии" удостоено 10 военнослужащих. Почти все вооружение и военная техника, поступающая по линии военно-технической помощи направляется в эту бригаду. Так, в 2011-2015 годах соединение получило из России партию вооружения и боевой техники из наличия российских вооруженных сил по соглашениям, заключенным с Министерством обороны России в 2009-2010 годам. В общей сложности передано свыше 100 танков Т-72А, 40 БТР-70М и 20 БТР-80, а также автотранспорт. В 2012-2015 годах бригада приняла на вооружение свыше 60 грузовиков повышенной проходимости Mercedes-Benz Unimog S, которые были переданы Монголии из наличия Бундесвера. В 2015 году в соединение поступило некоторое количество внедорожников Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Hard Rock Edition 4х4, переданные Монголии Соединенными Штатами Америки в качестве безвозмездной военно-технической помощи. В настоящее время бригада дислоцируется в сомоне Сэргэлэн Центрального аймака Монголии.

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Страны
Вьетнам
Китай
Монголия
Россия
США
Продукция
БТР-70
БТР-80
Т-72
Компании
Daimler AG
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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