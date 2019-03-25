Великобритания приобретает пять самолетов ДРЛО и управления Е-7

Министр обороны Великобритании Гэвин Вильямсон 22 марта 2019 года подписал контракт стоимостью 1,98 млрд долл на приобретение для Королевских ВВС Великобритании пяти американских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) и управления Boeing E-7 (также известных как Boeing 737 АEW&C). Самолеты получат название Wedgetail - такое же, какое они имеют в ВВС Австралии, и их эксплуатация в британских ВВС будет осуществляться в партнерстве с австралийской стороной..

Изображение самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) и управления Boeing E-7 Wedgetail (Boeing 737 АEW&C) ВВС Великобритании (с) министерство обороны Великобритании

Сообщается, что первый самолет Е-7 должен поступить в состав ВВС Великобритании в 2023 году. Пять закупаемых самолетов Е-7 должны заменить в ВВС Великобритании cемь самолетов ДРЛО и управления Boeing E-3D Sentry (Sentry AEW.1), эксплуатируемых с 1991 года в составе 8-й эскадрильи (сейчас фактически эксплуатируется шесть самолетов Е-3D). Таким образом, Великобритания станет первой страной, осуществившей замену самолетов Е-3.

Самолет ДРЛО и управления Е-7 Wedgetail (Boeing 737 АEW&C) был изначально разработан корпорацией Boeing по контракту 1999 года для ВВС Австралии, и австралийская промышленность является поставщиком ряда его подсистем. Самолет выполнен на основе пассажирского лайнера Boeing 737 NG (в модификации Boeing 737-700ER) и оснащен радиолокационным комплексом Northrop Grumman Multi-role Electronically Scanned Array (MESA) с АФАР в неподвижном удлиненном надфюзеляжном обтекателе. ВВС Австралии получили шесть самолетов Е-7 в 2009-2012 годах (фактически самолеты были построены к 2006 году, но их доводка значительно затянулась) и объявили их достигшими полной боеготовности в мае 2015 года.

Кроме того, к настоящему времени самолеты Boeing 737 АEW&C, обозначаемых как Peace Eagle приобрели также Турция (получила четыре самолета в 2008 году, окончательно введя их в строй в 2014 году) и Южная Корея (четыре самолета в 2012 году). В 2014 году соглашение о приобретении трех самолетов Boeing 737 АEW&C подписал Катар, хотя сроки поставок ему не сообщались, и, видимо, значительно отложены. Великобритания таким образом стала четвертым или пятым заказчиком Boeing 737 АEW&C.

Решение министерства обороны Великобритании о приобретении самолетов Е-7 было сделано фактически на внеконкурсной основе, и предварительное объявление о выборе Е-7 в октябре 2018 года полекло серьезную критику в Великобритании. В качестве альтернативы Е-7 для ВВС Великобритании шведская группа Saab AB предлагала проект самолета ДРЛО и управления на основе самолета-заправщика Airbus A330 MRTT с оснащением известным радиолокационным комплексом Saab Erieye, однако британcкое военное ведомство отклонило этот проект, выставив в качестве довода, что только до начала испытаний первого образца самолета ДРЛО на основе комбинации Airbus A330 MRTT и Erieye потребуется "минимум 36 месяцев" и в силу этого данный авиационный комплекс "не может быть оценен в приемлемые сроки".

Инфографика относительно приобретения Великобританией пяти самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) и управления Boeing E-7 Wedgetail (Boeing 737 АEW&C) (с) ВВС Великобритании