Пакистан предъявил ракеты со сбитого индийского истребителя МиГ-21бис UPG

Вооруженные силы Пакистана распространили фотоматериалы, свидетельствующие, что на сбитом пакистанской авиацией в ходе инцидента 27 февраля 2019 года над Кашмиром истребителе МиГ-21бис UPG (Bison) ВВС Индии (индийский военный номер CU2328) находились все четыре подвешенные ракеты класса "воздух-воздух" (две РВВ-АЕ средней дальности и две Р-73Э малой дальности российского производства) и ни одна из этих ракет не имеет признаков пуска.

Четыре предъявленные пакистанской стороной ракеты класса "воздух-воздух" российского производства - две РВВ-АЕ (ошибочно названа Р-77) средней дальности и две Р-73Э малой дальности - находившиеся на сбитом пакистанской авиацией в ходе инцидента 27.02.2019 над Кашмиром истребителе МиГ-21бис UPG (Bison) ВВС Индии (индийский военный номер CU2328) (с) вооруженные силы Пакистана

Тем самым пакистанская сторона опровергает официальные индийские заявления о том, что пилотировавший МиГ-21бис UPG винг-коммандер Абхинандан Вартхаман (Abhinandan Varthaman, 51-я эскадрилья ВВС Индии), перед тем как был сбит, якобы уничтожил ракетой класса "воздух-воздух" пакистанский истребитель Lockheed Martin F-16D. Предьявленные пакистанцами данные свидетельствуют, что все четыре ракеты, подвешенные на индийском МиГ-21бис UPG, находились на его борту в момент падени и крушения самолета. Следует отметить, что и другие какие-либо подтверждения заявлений индийской стороны о будто бы сбитом пакистанском F-16 отсутствуют.

Четыре предъявленные пакистанской стороной ракеты класса "воздух-воздух" российского производства - две РВВ-АЕ (ошибочно названа Р-77) средней дальности и две Р-73Э малой дальности - находившиеся на сбитом пакистанской авиацией в ходе инцидента 27.02.2019 над Кашмиром истребителе МиГ-21бис UPG (Bison) ВВС Индии (индийский военный номер CU2328) (с) вооруженные силы Пакистана