"Рога и копыта" в "Роскосмосе"

Как сообщает газета "Коммерсантъ" в материале Ивана Синергиева и Ивана Сафронова "В "РК-Активе" "Роскосмоса" оказался только пассив. В дочерней структуре госкорпорации не выявлено никакой работы за два года - одни долги", одна из дочерних структур "Роскосмоса" - "РК-Актив" - оказалась в центре крупного скандала. Проверка, проведенная прокурорами по результатам внутреннего аудита, показала, что компания, которая должна была стать центром компетенций по управлению непрофильными активами организаций, входящих в "Роскосмос", де-факто оказалась пустышкой. По сведениям "Ъ", с момента основания в 2016 году она не заключила ни одного договора, но потратила на свою деятельность, в основном зарплаты руководителей, более 73 млн руб., которые в виде займов ей выдала госкорпорация. В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Здание госкорпорации "Роскосмос" в Москве (с) Михаил Терещенко / ТАСС

Как рассказали "Ъ" источники в правоохранительных органах, непосредственным поводом для проведения Лефортовской межрайонной прокуратурой проверки компании "РК-Актив" стали результаты работы службы внутреннего аудита госкорпорации, проведшей ревизию в "РК-Актив". В "Роскосмосе" факт обращения "Ъ" в правоохранительные органы подтвердили, но от развернутых комментариев отказались.

История "РК-Актива" началась 24 ноября 2016 года, когда ее генеральным директором был назначен заместитель главы "Роскосмоса" Максим Петров (госкорпорацию тогда возглавлял Игорь Комаров, ныне полпред президента в Приволжском федеральном округе). В госкорпорации господин Петров курировал корпоративное управление, правовые и имущественные вопросы. Представляя его, господин Комаров отмечал, что госкорпорации "важно высокопрофессиональное управление непрофильными активами":

Необходимо справедливо оценить их инвестиционный потенциал, определить оптимальный способ использования или реализации и обеспечить прозрачность управления. Это в итоге позволит повысить эффективность работы в данном направлении, увеличить доходы и сократить затраты".

В совет директоров вошли Антон Жиганов (на тот момент исполнительный директор по коммерциализации и развитию бизнеса "Роскосмоса"), Дмитрий Пшенников (управление делами госкорпорации), Олег Лобанов (советник гендиректора госкорпорации по финансовым вопросам), Андрей Чеботок (директор департамента имущественных отношений "Роскосмоса"), а также глава "РК-Актива".

В тот же день господин Петров утвердил штатное расписание компании и заключил трудовые договоры с сотрудниками, причем, как установили впоследствии проверяющие, из девяти трудоустроенных в "РК-Актив" человек восемь занимали руководящие должности с окладами до 1 млн руб., а один числился "специалистом" с зарплатой около 150 тыс. руб. Уже 2 декабря 2016 года с шестью работниками компании были подписаны дополнительные соглашения о дистанционной работе с указанием ее места по адресам их фактического проживания. Сама компания де-юре располагалась на Авиамоторной улице, 55.

Для того чтобы "РК-Актив" на первоначальном этапе мог развернуть свою деятельность, "Роскосмос" заключил с "дочкой" договор займа в размере 50 млн руб., который разрешалось использовать для финансирования текущей деятельности.

К такой, как выяснили проверяющие, относилось обеспечение господина Петрова услугами персонального автотранспорта в размере 475 тыс. руб. в месяц. Возвратить заем "Роскосмосу", согласно договору, компания должна была не позднее декабря 2017 года - для этого планировалось использовать часть дохода компании, полученной за счет выполнения договоров. Но до августа 2018 года "РК-Актив" ни одного договора не заключил. Более того, как утверждает один из участников проверки, руководству "РК-Актива" неоднократно предлагали различные способы реализации непрофильных активов, но оно интереса к ним не проявило. На самом деле ситуация стала критической уже к концу 2017 года, говорит источник "Ъ" в правоохранительных органах: деньги, выделенные "Роскосмосом", закончились, а никаких новых договоров заключено не было. Господин Петров, получив более 11,5 млн руб. зарплаты и свыше 5 млн руб. окончательных выплат и компенсаций, был уволен.

Его место занял Павел Татарцев, работавший в "РК-Активе" исполнительным директором. При его участии, как установила проверка, невозвращенный в установленные сроки заем был пролонгирован до конца года и увеличен на 20 млн руб. В остальном ситуация не изменилась: никаких договоров, приносящих компании прибыль, не появилось, в связи с чем администрация госкорпорации, которую к тому моменту возглавил уже Дмитрий Рогозин, настояла на его увольнении. 1 июня 2018 года, когда вступил в должность третий гендиректор "РК-Актива" Дмитрий Шангин, у компании на счете не осталось средств, зато имелась задолженность по зарплате перед работниками, перед налоговиками и перед самим "Роскосмосом". В итоге, как говорится в отчете аудиторов, действиями бывших гендиректоров Петрова и Татарцева общество "было приведено фактически в предбанкротное состояние".

Возможность для возврата займа, полученного от корпорации, отсутствовала, в связи с чем "Роскосмос" посчитал, что ему нанесен ущерб в размере 73 млн руб.",- сообщил один из собеседников "Ъ".

По его словам, результаты прокурорской проверки уже направлены в отдел МВД по району Лефортово, который должен принять процессуальное решение - возбудить уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) или отказать надзору в этом. Последнее представляется источнику маловероятным. Оперативно получить комментарии в прокуратуре и полиции Москвы "Ъ" не удалось.