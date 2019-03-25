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25.03.2019
Военно-промышленный курьер

"Ночной суперохотник" отутюжил позиции сирийских террористов (Видео)

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Источник изображения: vpk-news.ru

Как уже сообщалось, в Сирии появился новейший российский ударный вертолет Ми-28 НМ, который был передислоцирован на авиабазу Хмеймим для проведения реальных боевых испытаний в неблагоприятных погодных условиях.

Предполагалось, что боевая машина будет действовать в пустыне, что позволит проверить ее надежность во время пылевой бури.

Однако, появились свидетельства того, что Ми-28НМ 21 марта был задействован российскими военными в ходе операции на севере Хамы. Эту информацию подтверждает видео, снятое боевиками джихадистской группировки "Джейш аль-Изза", являющейся союзником "ан-Нусры". Очевидно, что в связи с ухудшением оперативной обстановки в регионе командование ВКС РФ приняло решение использовать уникальные возможности "Ночного суперохотника" и помочь сирийским союзникам.

Эта машина легко узнаваема, благодаря неповторимому дизайну носового корпуса, который полностью отличается от оригинального Ми-28Н.

Ми-28НМ "Ночной суперохотник" имеет новый бронекорпус, усовершенствованные системы управления вооружением и радаром. Он также предназначен для применения современного высокоточного управляемого оружия, включая новую разработку российских ученых - управляемую ракету "Изделие 305", обладающую дальностью до 25 км.

 


На видео боевиков показан Ми-28НМ в сопровождении вертолета Ми-35М. Он также оснащен новой броней, более совершенной силовой установкой и системой оптического наведения. Возможно, эта машина является новой модернизацией, известной, как Ми-35МВ. Джихадисты попытались их сбить, но у них ничего не вышло, говорится на портале Free News.

 

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
МИ-28
Ми-28Н
Ми-35
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