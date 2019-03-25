"Ночной суперохотник" отутюжил позиции сирийских террористов (Видео)

Как уже сообщалось, в Сирии появился новейший российский ударный вертолет Ми-28 НМ, который был передислоцирован на авиабазу Хмеймим для проведения реальных боевых испытаний в неблагоприятных погодных условиях.

Предполагалось, что боевая машина будет действовать в пустыне, что позволит проверить ее надежность во время пылевой бури.

Однако, появились свидетельства того, что Ми-28НМ 21 марта был задействован российскими военными в ходе операции на севере Хамы. Эту информацию подтверждает видео, снятое боевиками джихадистской группировки "Джейш аль-Изза", являющейся союзником "ан-Нусры". Очевидно, что в связи с ухудшением оперативной обстановки в регионе командование ВКС РФ приняло решение использовать уникальные возможности "Ночного суперохотника" и помочь сирийским союзникам.

Эта машина легко узнаваема, благодаря неповторимому дизайну носового корпуса, который полностью отличается от оригинального Ми-28Н.

Ми-28НМ "Ночной суперохотник" имеет новый бронекорпус, усовершенствованные системы управления вооружением и радаром. Он также предназначен для применения современного высокоточного управляемого оружия, включая новую разработку российских ученых - управляемую ракету "Изделие 305", обладающую дальностью до 25 км.

На видео боевиков показан Ми-28НМ в сопровождении вертолета Ми-35М. Он также оснащен новой броней, более совершенной силовой установкой и системой оптического наведения. Возможно, эта машина является новой модернизацией, известной, как Ми-35МВ. Джихадисты попытались их сбить, но у них ничего не вышло, говорится на портале Free News.