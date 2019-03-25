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25.03.2019
Известия.ru

Астронавты NASA вернулись на МКС после шестичасовых работ в открытом космосе

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Источник изображения: Фото: NASA

Американские астронавты Энн Макклейн и Ник Хейг завершили плановые работы по замене аккумуляторов на внешней поверхности Международной космической станции (МКС) и вернулись на станцию. Прямая трансляция ведется на сайте NASA.

Выход в открытый космос официально начался в 15:01 мск и продолжался около 6,5 часа. Астронавты останутся в шлюзовом отсеке "Квест" и по завершении процедуры выравнивания давления в нем войдут на станцию.

Ранее сообщалось, что Макклейн и Хейг вышли в открытый космос с борта МКС для замены старых никель-водородных аккумуляторов на новые более мощные литий-ионные аккумуляторы.

Отмечается, что астронавты выполнили все плановые работы. На следующей неделе в ходе еще одного планового выхода в открытый космос аналогичные работы проведут Макклейн и Кристина Кок.

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