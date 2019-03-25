В НАТО заявляют о политическом значении военных учений в Грузии

Тбилиси. 22 марта. ИНТЕРФАКС - В НАТО заявляют, что проходящие в Грузии с 18 по 29 марта военные учения "NATO-GEO EXERCISE 2019" являются и политическим сигналом, указывающим на продвижение страны к интеграции в Североатлантический альянс.

"У этих учений есть и политическая нагрузка. Это показатель того, что НАТО и Грузия успешно сотрудничают. Это сигнал, что Грузия движется в сторону членства в НАТО. Да, учения являются политическим сигналом. Это выражение поддержки с нашей стороны и помощь, чтобы Грузия смогла усилить свою обороноспособность", - сказал в пятницу грузинской телекомпании "Имеди" специальный представитель генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

Что касается перспектив вступления Грузии в НАТО, он заявил, что двери альянса открыты, чему примером является Черногория и Северная Македония.

"Мы придерживаемся нашей политики, преданы принципам и ценностям. Двери НАТО открыты для Грузии и других стран, которые хотят в будущем вступить в альянс", - сказал Дж.Аппатурай, отметив при этом, что президент США Дональд Трамп недавно поднял вопрос о членстве в НАТО в будущем Бразилии.

"Я не уверен, что это произойдет завтра, но в европейском контексте наша позиция ясна", - заявил он.

По словам Дж.Аппатурая, вступление Грузии в НАТО также не произойдет завтра, и Грузии пока необходимо продолжить реформы.