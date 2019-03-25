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25.03.2019
Интерфакс-АВН

МИД РФ обеспокоен планами США испытать противоракету по перехвату МБР

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Пуск SM-3
Пуск SM-3.
Источник изображения: Фото: Wikipedia

России придётся принимать необходимые меры, в том числе технического характера

Москва. 22 марта. ИНТЕРФАКС - В МИД РФ встревожены информацией о намерении американских военных испытать в 2020 году противоракету SM-3 Block IIА на перехват межконтинентальной баллистической ракеты.

"Эти намерения не могут не настораживать. Сообщения о планируемых испытаниях SM-3 Block IIА на перехват МБР в очередной раз подтверждают циничность заявлений Вашингтона о "ненаправленности" глобальной ПРО США против России", - говорится в распространенном в пятницу вечером комментарии Департамента информации и печати МИД России.

Информация о намерении американских военных испытать в 2020 году противоракету SM-3 Block IIА на перехват межконтинентальной баллистической ракеты ранее появилась в американских СМИ со ссылкой на "неназванных представителей" Пентагона. Ранее, напомнили в МИД РФ, подобные планы были анонсированы Вашингтоном в опубликованном 17 января с.г. "Обзоре политики США в сфере противоракетной обороны".

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, "многие годы Вашингтон заверял Москву, что создаваемая противоракетная система не угрожает российским силам ядерного сдерживания".

"Ещё в 2012 году на Московской конференции по безопасности, комментируя представленные российскими специалистами расчёты, наглядно демонстрировавшие способность американских противоракет указанной модификации поражать российские СНВ, снижая тем самым эффективность нашего стратегического сдерживания, американцы пытались убедить в их "ошибочности". В оборот даже была введена формула, что российские озабоченности, дескать, противоречат законам физики и понятиям географии. Она неизменно повторялась как некая аксиома. Видимо, на тот момент у России и США было разное понимание и законов физики, и элементов географии. Похоже, что в Вашингтоне теперь все-таки удосужились перечитать школьные учебники по этим предметам и нашли в них для себя много нового и полезного", - говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

Однако, заявили в МИД РФ, "угроза становится реальностью".

"Естественно, России придётся это учитывать и принимать необходимые меры, в том числе технического характера", - отмечается в комментарии МИД РФ.

Как считают в МИД РФ, "в очередной раз проявляется опасный, дестабилизирующий характер линии Вашингтона в вопросах ПРО".

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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США
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sm-3
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Ядерный щит
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