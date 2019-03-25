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25.03.2019
Интерфакс-АВН

Афганский политический процесс обсудил в Вашингтоне Кабулов с представителями США и Китая

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Американский военнослужащий
Американский военнослужащий с автоматом Калашникова в афганской провинции Кандагар, 2012 год.
Источник изображения: Shamil Zhumatov/Reuters

Москва. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов привел в Вашингтоне консультации афганской проблематике.

"На встрече в Вашингтоне спецпредставитель Президента России по Афганистану З.Н.Кабулов, спецпосланник КНР и спецпредставитель США обменялись мнениями о ходе процесса мирного урегулирования в Афганистане, обсудили общие усилия по установлению мира, благополучия и безопасности в Афганистане", - говорится в твиттере посольства РФ в США.

До этого З.Кабулов встречался со своим американским коллегой Залмаем Халилзадом дважды. В начале декабря прошлого года спецпредставитель США приезжал в Москву. Затем, в феврале текущего года, З.Кабулов провел переговоры с З.Халилзадом в Анкаре.

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Страны
Афганистан
Китай
Россия
США
Турция
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