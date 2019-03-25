Астронавты NASA завершили работы по модернизации энергетического оборудования МКС

Энн Макклейн и Ник Хейг установили три блока адаптеров и подключили к ним новые литий-ионные аккумуляторы, которые заряжаются от одной из солнечных батарей станции

НЬЮ-ЙОРК, 22 марта. /ТАСС/. Астронавты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США Энн Макклейн и Ник Хейг успешно завершили в пятницу очередной, 214-й по счету выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения работ по модернизации энергетического оборудования станции. Прямая трансляция велась на сайте NASA.

Возвращение в воздушный шлюз Quest началось в 14:26 по времени восточного побережья США (21:26 мск), через 6 часов 25 минут после открытия люка в 08:01 (15:01 мск). В NASA продолжительность выхода в открытый космос отсчитывается с момента включения электропитания в скафандрах и до момента, когда после возвращения астронавтов в шлюз туда начинает подаваться кислород. Общая продолжительность выхода в открытый космос, как сообщили в NASA, составила 6 часов 39 минут.

За время проведения работ они установили три блока адаптеров и подключили к ним новые более емкие литий-ионные аккумуляторы, которые заряжаются от одной из солнечных батарей МКС. Каждый из адаптеров, доставленных на МКС в сентябре 2018 года японским грузовым кораблем HTV, имеет массу около 35 кг, а аккумулятор - около 150 кг, поэтому астронавтам приходилось проявлять особую осторожность при транспортировке их к месту установки. При процедуре замены аккумуляторов была отключена одна из линий энергопитания МКС, однако это не сказалось на безопасности станции, поскольку существует резервная система энергопитания. Проверка, проведенная сразу после установки аккумуляторов, показала, что они работоспособны.

Поскольку астронавты завершили запланированные работы по установке аккумуляторов почти на час раньше срока, Энн Макклейн получила дополнительное задание: с помощью специальной клеящей ленты убрать несколько микрочастиц на стыковочном узле на модуле Unity, предназначенном для американского грузового корабля Cygnus, который должен стартовать к МКС 17 апреля. Нику Хейгу было поручено закрепить теплоизоляционное покрытие на узле крепления солнечных батарей.

Следующие выходы в космос

Как подчеркнули эксперты Космического центра имени Линдона Джонсона, комментировавшие ход работ, новые литий-ионные аккумуляторы имеют большую емкость, в связи с чем их можно эксплуатировать на протяжении более длительного времени по сравнению с прежними никель-водородными аккумуляторами. Работы по замене аккумуляторов начались в январе 2017 года.

После нынешнего выхода в космос эти работы продолжит 29 марта женский тандем - Энн Макклейн и Кристина Кох, который будет работать в открытом космосе впервые. 8 апреля Ник Хейг вместе с Давидом Сен-Жаком, астронавтом Канадского космического агентства, в ходе третьего на протяжении 17 дней выхода в открытый космос должны будут закрепить на поверхности станции кабели запасной системы электропитания дистанционного манипулятора Canadarm-2.

В целом же, по оценкам экспертов NASA, процесс замены 48 никель-водородных аккумуляторов на 24 литий-ионных батарей продлится до весны будущего года и потребует еще по крайней мере от четырех до шести выходов в открытый космос. Это связано с тем, что часть аккумуляторов расположены на корпусе МКС таким образом, что к ним трудно подвести дистанционный манипулятор, который используется при подготовке демонтажа отработавших блоков. Часть демонтированных ранее никель-водородных батарей, по словам сотрудника Центра космических полетов имени Джонсона Кеннета Тодда, планируется в дальнейшем перенести с помощью дистанционного манипулятора на грузовой корабль, который после отстыковки сгорит в плотных слоях атмосферы.

В состав экипажа МКС наряду с Макклейн, Кох, Хейгом и Сен-Жаком сейчас входят также российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин.