МИД предупредил США об ответных мерах в случае испытания противоракеты

Министерство иностранных дел России предупредило Соединенные Штаты об ответных мерах со стороны Москвы в случае испытания американцами управляемой зенитной противоракеты SM-3 Block IIA для перехвата межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

"Намерения США испытать в 2020 году противоракету <…> не могут не настораживать <…> Угроза становится реальностью. Естественно, России придется это учитывать и принимать необходимые меры, в том числе технического характера", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства 22 марта.

В министерстве отметили, что планы Соединенных Штатов в очередной раз подтверждают циничность их заявлений о "ненаправленности" американской системы противоракетной обороны (ПРО), элементы которой размещены в Европе, против РФ.

В российском МИДе напомнили, что помимо недавних публикаций западных СМИ о будущих тестах ракет, подобные планы были анонсированы Вашингтоном в опубликованном в январе "Обзоре политики США в сфере противоракетной обороны". В документе как раз описана новейшая ракета SM-3 Block IIA, которая продемонстрировала возможность перехвата баллистических ракет средней дальности в октябре прошлого года.

2 февраля Вашингтон начал процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны России опровергло все заявления о нарушении соглашения, продемонстрировав данную ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе текущего года. Однако представители США и многих западных стран не пришли на мероприятие.

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. При этом в Москве неоднократно отмечали готовность к новым инициативам по контролю над вооружениями, если они будут разработаны с учетом интересов всех участников.

14 марта стало известно, что в августе текущего года Пентагон намерен провести испытания крылатой ракеты типа, который ранее был запрещен выше упомянутым договором.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности. Помимо этого, соглашение запрещает Москве и Вашингтону использовать пусковые установки, предназначенные для этих ракет.