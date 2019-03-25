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25.03.2019
Lenta.ru

Применение Су-35С тепловых ловушек в Сирии показали на видео

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Российские истребители поколения 4++ Су-35С в ходе учений на базе Хмеймим (Сирия) отработали действия в экстренных условиях, в частности, уход от противника при помощи тепловых ловушек. Соответствующее видео опубликовала "Звезда".

Телеканал отмечает, что в учениях также принимали участие вертолеты Ми-8, а главной задачей летчиков в настоящее время является обеспечение контроля воздушной обстановки в районах зон деэскалации.

В марте командующий Центральным военным округом (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин заявил, что российский многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 в Сирии сумел с высоты шести километров попасть в пикап террористов, на котором была установлена зенитно-ракетная установка или пулемет.

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Россия
Сирия
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Ми-8
Су-34
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