Применение Су-35С тепловых ловушек в Сирии показали на видео

Российские истребители поколения 4++ Су-35С в ходе учений на базе Хмеймим (Сирия) отработали действия в экстренных условиях, в частности, уход от противника при помощи тепловых ловушек. Соответствующее видео опубликовала "Звезда".

Телеканал отмечает, что в учениях также принимали участие вертолеты Ми-8, а главной задачей летчиков в настоящее время является обеспечение контроля воздушной обстановки в районах зон деэскалации.

В марте командующий Центральным военным округом (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин заявил, что российский многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 в Сирии сумел с высоты шести километров попасть в пикап террористов, на котором была установлена зенитно-ракетная установка или пулемет.