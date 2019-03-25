Самые опасные: в США рассказали про российские крейсеры

В США назвали российские крейсеры самыми смертоносными в мире

Американские военные эксперты включили российские ракетные крейсеры "Петр Великий", "Киров", "Адмирал Лазарев" и "Адмирал Нахимов" в список самых смертоносных судов в мире. Ранее американские СМИ приводили заявление Пентагона о том, что на фоне появления все более быстрых ракет и воздушных угроз со стороны Китая и России, военно-морской флот США планирует серьезное обновление эсминцев типа Arleigh Burke.

Российские ракетные крейсеры "Петр Великий", "Киров", "Адмирал Лазарев" (проект "Орлан") и "Адмирал Нахимов" включены американскими военными экспертами в список самых смертоносных судов в мире, пишет журнал National Interest.

Аналитики указал, что мощные надводные корабли в современных условиях являются основной ударной мощью вооруженных сил США, Японии, России и Китая, передает ФАН.

"Российские крейсеры типа "Киров" имеют огромные размеры и огневую мощь. Длина корабля составляет около 250 метров, а водоизмещение - 24,3 тоны. Благодаря комбинированному ядерно-паровому двигателю они способны развивать скорость до 32 узлов", - говорится в материале.

Касательно "Адмирала Нахимова" аналитики указали, что он проходит модернизацию, после которой получит комплексы С-500 и гиперзвуковые ракеты "Циркон". Эти корабли считаются самими быстрыми и мощными.

Вооруженные ракетами "Гранит" с боезарядом в 1500 кг они способны выследить и уничтожить авианосцы США с ядерным оружием, несущие потенциальную угрозу подлодкам.

В статье также описываются ракетные крейсеры типа Ticonderoga ВМС США, вооруженные крылатыми Tomahawk, баллистическими ракетами ПВО SM-2 и боевой системой Aegis.

Накануне американское военное издание Defense News со ссылкой на заявление Пентагона писало, что на фоне появления все более быстрых ракет противников и воздушных угроз со стороны Китая и России, военно-морской флот США планирует серьезное обновление эсминцев типа Arleigh Burke.

В ВМС США планируют закупить усовершенствованные радиолокационные системы для воздушной и противоракетной обороны, чтобы установить их на эсминцах Arleigh Burke модификации Flight IIA, указывалось в материале.

Авторы также писали, что американский военно-морской флот обеспокоен распространением противокорабельных крылатых ракет, которые подготовлены к сложному маневрированию, а также постоянными растущими финансовыми вложениями в данные технологии, о которых не скрывают в России и Китае.

Обновление будет уложено в рамки бюджета Пентагона на 2020 год. Эксперты отмечают, что внедрение новейших технологий в существующие эсминцы станет нелегкой инженерной задачей. Установка оборудования начнется в 2025 финансовом году.

Двумя днями ранее Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись испытаний подводного ракетоносца типа "Борей". На записи продемонстрировано, как члены экипажа готовятся к отправлению, после чего показывается движение ракетоносца на полном ходу.

Главком ВМФ адмирал Владимир Королев заявил, что российские подводные силы сейчас активно развиваются.

"Развернуто серийное строительство атомных подводных лодок проектов "Борей" и "Ясень".

Эти лодки составят основу подводных сил и отвечают самым современным требованиям к таким качествам, как скрытность, маневренность и вооруженность", - сказал военный.

Серия атомных подводных крейсеров четвертого поколения проекта "Борей" и "Борей-А" может стать основой морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия. До 2020 года на вооружение планируется принять восемь подлодок этого проекта.

В прошлом месяце американские военные эксперты специально для еженедельника The Popular Mechanics высказали свое мнение по поводу российской "торпеды апокалипсиса" - глубоководного беспилотника с ядерной установкой "Посейдон". Выводы они делали на основе данных из СМИ, а также видео испытаний нового оружия, опубликованное в Сети Министерством обороны РФ, передает НСН.

"Россия может похвастаться тем, что высокоскоростной беспилотник "не остановить" и он может доставить многомегатонную термоядерную боеголовку к вражеской прибрежной цели. На кадрах видно, как "Посейдон" был выпущен из подводного положения. "Посейдон" предназначен для перевозки на российских подводных лодках или внутри специальных подводных лодок-носителей", - говорилось в материале.

По словам специалистов, российский дрон с ядерной установкой предназначен для пересечения целых континентов, погружения на глубину до 3280 футов (1 км) и перемещения под водой на скорости до 80 миль в час (128 км\ч). Эта комбинация способности глубокого погружения и высокой скорости сделает "Посейдон" трудным для перехвата, утверждали аналитики.

"Дрон предназначен для атаки на прибрежные объекты, такие как база подводных лодок, порт или прибрежный город. Говорят, что взрывная мощность боеголовки составляет 2 мегатонны или 2000 килотонн. Для сравнения: бомба в Хиросиме была примерно 16 килотонн", - пояснялось в заметке.

Рафаэль Фахрутдинов