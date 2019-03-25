Неубедительно: МИД ответил на заявление США о разгроме ИГ

Белый дом снова заявил о "полном освобождении" Сирии от ИГ

Вашингтон в очередной раз заявил о полном освобождении Сирии от ИГ (террористическая организация, запрещена в России). Два дня назад президент Сирии Башар Асад в личной встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу назвал Россию одной из ключевых участниц разгрома ИГ. Накануне этого визита стало известно, что армия США на вертолетах вывезла около 50 т золота из Сирии по договоренности с террористами.

Москва со скепсисом восприняла заявление Белого дома о полном освобождении территории Сирии от террористической организации "Исламское государство" (организация запрещена в России), передает РИА "Новости".

"Эти заявления нельзя назвать убедительными. По разным данным, в Сирии остаются, по разным данным, еще тысячи террористов. США уже делали громкие заявления о намерении уйти из Сирии, но до сих пор не представили планов по выводу войск", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Два дня назад министр обороны Сергей Шойгу провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. В ходе встречи обсуждались вопросы контртеррористической борьбы в Сирии, различные аспекты безопасности на Ближнем Востоке и политическое урегулирование по завершении гражданской войны в САР.

Асад и Шойгу также обсудили возможность добровольного возвращения в страну беженцев и поставки гуманитарной помощи. Глава Минобороны отметил, что благодаря помощи России Сирия смогла прекратить разгул террористов и пресечь распространение насилия, передает ФАН.

Сирийский лидер, в свою очередь, заявил, что сирийско-российское сотрудничество стало одним из ключевых факторов "в стойкости Сирии" перед угрозой терроризма. Асад отметил, что некоторые государства "лишь на словах" борются с терроризмом, фактически поддерживая боевиков. Российский министр заявил, что Запад намеренно создает новые препятствия для преодоления сирийского кризиса.

"Однако не всех устраивают успехи сирийского правительства в восстановлении мирной жизни. Западные страны пытаются свести к минимуму любые положительные преобразования в Сирии", - сказал глава российского военного ведомства.

Накануне этого визита стало известно, что

армия США на вертолетах вывезла около 50 т золота из Сирии по договоренности с террористическими группировками

- об этом сообщало сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на местные источники.

По информации агентства, американские военные договорились с боевиками ИГ в провинции Дейр-эз-Зор, что последние отдадут все свое золото в обмен на гарантии безопасности. По данным SANA, данное золото террористы награбили на территории Ирака и Сирии. В общей сложности боевики передали военным США 40 т золота, а еще 10 т они обнаружили в тайниках террористов, уточнили источники агентства.

Примечательно также, что месяцем ранее боевики ИГ атаковали позиции сирийской правительственной армии около деревни Аль-Сукария мухафазы Дэйр-эз-Зор на востоке Сирии, на границе с Ираком. При этом ранее данный район был атакован с воздуха самолетами возглавляемой США военной коалиции. В результате налета были ранены два солдата и уничтожена пушка сирийской артиллерии, что помогло террористам впоследствии совершить нападение.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США стремятся создать на восточном берегу Евфрата в Сирии квазигосударство и расколоть эту страну. По его словам, ситуация на северо-востоке Сирии стала последствием незаконного пребывания там американской стороны.

"США под предлогом борьбы с терроризмом и взяв к себе в союзники основные курдские структуры, на самом деле, параллельно с некими боевыми действиями против ИГ, вели к образованию на восточном берегу Евфрата квазигосударства", - сказал глава МИД РФ на пресс-конференции после встречи с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком.

В октябре прошлого года Сергей Шойгу рассказал, что

за три года в Сирии при поддержке российских военных удалось полностью разгромить бандформирования ИГ.

Во время выступления в рамках пятого совещания глав Минобороны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии глава российского оборонного ведомства отметил, что армия правительства Сирии в настоящее время контролирует большую часть территории страны.

"В настоящее время сирийские вооруженные силы контролируют территорию, на которой проживает более 90% населения страны. За время проведения операции на территории Сирийской Арабской Республики уничтожено более 87,5 тысячи террористов, освобождено 1411 поселений и более 95% сирийских территорий", - сказал военный.

По его словам, в ходе боевых действий было поражено порядка 122 тысяч объектов террористов, сделано более 40 тысяч боевых вылетов.

За месяц до этого сирийские СМИ сообщили о том, что возглавляемая США международная коалиция эвакуировала на вертолетах из Дейр-эз-Зора боевиков ИГ, передает НСН.

В феврале 2017 года два американских вертолета приземлились вблизи города Аш-Шаддади и вывезли оттуда несколько главарей ИГ. Террористов перенаправили на базу "Сабах Аль-Хейр" в 20 км южнее города Хасаке. Эта база используется американскими военными как тренировочный центр для членов незаконных вооруженных группировок, писали арабские СМИ.

Рафаэль Фахрутдинов