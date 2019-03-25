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25.03.2019
Российская газета

Самолет-разведчик США заметили у берегов Крыма

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Источник изображения: PlaneRadar

Американский самолет радиоэлектронной разведки заметили у берегов Черного моря. Об этом говорят данные мониторингового ресурса PlaneRadar.

Согласно карте полета, которую опубликовали в Twitter, Boeing RC-135V ВВС США поднялся с базы Суда Бэй на острове Крит в 10:00 по московскому времени и взял курс на Черное море. В 10:50 самолет-разведчик пролетал над Болгарией, а около 14:00 начал разведывательную операцию над Черным морем - между побережьем Крыма и Турции.

В это время западнее Крыма летал еще один самолет-разведчик США Boeing P-8A Poseidon, который прилетел с базы Сигонелла в Италии.


Яна Шамаева

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Болгария
Италия
США
Турция
Продукция
KC-135
P-8 Poseidon
Компании
Boeing
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