Самолет-разведчик США заметили у берегов Крыма

Американский самолет радиоэлектронной разведки заметили у берегов Черного моря. Об этом говорят данные мониторингового ресурса PlaneRadar.

Согласно карте полета, которую опубликовали в Twitter, Boeing RC-135V ВВС США поднялся с базы Суда Бэй на острове Крит в 10:00 по московскому времени и взял курс на Черное море. В 10:50 самолет-разведчик пролетал над Болгарией, а около 14:00 начал разведывательную операцию над Черным морем - между побережьем Крыма и Турции.

В это время западнее Крыма летал еще один самолет-разведчик США Boeing P-8A Poseidon, который прилетел с базы Сигонелла в Италии.

Яна Шамаева