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25.03.2019
Военное обозрение

Белый дом заявил о полной победе над Исламским государством в Сирии

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Боевики запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", остающиеся в окрестностях сирийского поселения Багуз в провинции Дейр-эз-Зор, пытаются спастись, укрываясь в пещерах, сообщает Daily Mail.

Источник изображения: https://www.nato.int/cps/en/natohq/index.htm

Как сообщает издание, коалиция во главе с США нанесла в четверг вечером удар по лагерю джихадистов несколько авиаударов, после которых в данном направлении нанесли удар поддерживаемые коалицией бойцы союза курдских и арабских группировок "Демократические силы Сирии" (ДСС).

Представители "Демократических сил Сирии" заявляют, что полная победа над боевиками в районе Багуза является делом нескольких дней. Однако не смотря на то, что несколько тысяч боевиков разбежались, в поселении еще остаются боевики, скрывающиеся в пещерах протянувшейся вдоль берега Евфрата скалистой гряды и в окопах.

Наши силы пытаются заставить их сдаться, но столкновения продолжаются. Говорить о полном поражении ИГ в регионе можно будет только после того, как там будут найдены все спрятанные мины и все укрытия джихадистов

- заявил представитель информационной службы ДСС Мустафа Бали.

Между тем в Вашингтоне уже заявили о полной победе над Исламским государством и полном освобождении территории Сирии от террористов.

Террористическая организация "Исламское государство" больше не контролирует территории в Сирии. Халифат ИГ в Сирии на 100 процентов уничтожен

- заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. добавив, что об этом уже проинформирован президент США Дональд Трамп.

В российском МИД прокомментировали громкое заявление Вашингтона, назвав его неубедительным. По словам собеседника агенства РИА Новости, Соединенные Штаты в последнее время делают много громких заявлений, но не все они выполняются.

В Сирии остаются еще тысячи террористов, добавил он.

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Страны
Россия
Сирия
США
Персоны
Трамп Дональд
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