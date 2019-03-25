Белый дом заявил о полной победе над Исламским государством в Сирии

Боевики запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", остающиеся в окрестностях сирийского поселения Багуз в провинции Дейр-эз-Зор, пытаются спастись, укрываясь в пещерах, сообщает Daily Mail.

Источник изображения: https://www.nato.int/cps/en/natohq/index.htm

Как сообщает издание, коалиция во главе с США нанесла в четверг вечером удар по лагерю джихадистов несколько авиаударов, после которых в данном направлении нанесли удар поддерживаемые коалицией бойцы союза курдских и арабских группировок "Демократические силы Сирии" (ДСС).

Представители "Демократических сил Сирии" заявляют, что полная победа над боевиками в районе Багуза является делом нескольких дней. Однако не смотря на то, что несколько тысяч боевиков разбежались, в поселении еще остаются боевики, скрывающиеся в пещерах протянувшейся вдоль берега Евфрата скалистой гряды и в окопах.

Наши силы пытаются заставить их сдаться, но столкновения продолжаются. Говорить о полном поражении ИГ в регионе можно будет только после того, как там будут найдены все спрятанные мины и все укрытия джихадистов

- заявил представитель информационной службы ДСС Мустафа Бали.

Между тем в Вашингтоне уже заявили о полной победе над Исламским государством и полном освобождении территории Сирии от террористов.

Террористическая организация "Исламское государство" больше не контролирует территории в Сирии. Халифат ИГ в Сирии на 100 процентов уничтожен

- заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. добавив, что об этом уже проинформирован президент США Дональд Трамп.

В российском МИД прокомментировали громкое заявление Вашингтона, назвав его неубедительным. По словам собеседника агенства РИА Новости, Соединенные Штаты в последнее время делают много громких заявлений, но не все они выполняются.

В Сирии остаются еще тысячи террористов, добавил он.