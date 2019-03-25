Россия снова завалила проект Ил-112В

Создание легкого военно-транспортного самолета Ил-112В продолжится, несмотря на многолетние задержки программы и переносы сроков первого полета, сообщил "Интерфакс" информированный источник.

"Несмотря на существующие проблемы со сроками, проект будет реализован: военные заинтересованы в получении сотни таких самолетов. Вопрос закрытия проекта и прекращения его финансирования в практической плоскости не рассматривается", — сказал собеседник.

По его словам, в 2019 году при создании машины разработчик ("Ильюшин") столкнулся с трудностями у двигателя для Ил-112В. "В настоящее время все неисправности устранены, в усиленном режиме готовится первый полет", — заверил источник.

Другой собеседник агентства заявил, что "самолет пока не соответствует всем требованиям заказчика".

Ранее в марте источник "Интерфакас" сообщил, что по итогам совещания у вице-премьера Юрия Борисова правительство готовит смену руководства "Ильюшина", в частности, генерального директора Алексея Рогозина.

Первая выкатка Ил-112В (машина с заводским номером 01-01) состоялась в декабре 2018 года.

Ранее в том же месяце главный конструктор "Ильюшина" Николай Таликов заявил, что получившаяся машина не соответствует тактико-техническому заданию, в частности, перевозкам пяти тонн на дальность 1200 километров на аэродром третьего класса (короткие полосы длиной 1500-1800 метров).

Ил-112В является первым разработанным современной Россией военно-транспортным самолетом. Машина должна заменить Ан-24 и Ан-26. Работы по Ил-112В стартовали в 2004 году. Первый полет машины изначально должен был состояться в 2006 году.