Войти
25.03.2019
Lenta.ru

Россия снова завалила проект Ил-112В

800
1
-1
Источник изображения: Фото: Vaso.ru

Создание легкого военно-транспортного самолета Ил-112В продолжится, несмотря на многолетние задержки программы и переносы сроков первого полета, сообщил "Интерфакс" информированный источник.

"Несмотря на существующие проблемы со сроками, проект будет реализован: военные заинтересованы в получении сотни таких самолетов. Вопрос закрытия проекта и прекращения его финансирования в практической плоскости не рассматривается", — сказал собеседник.

По его словам, в 2019 году при создании машины разработчик ("Ильюшин") столкнулся с трудностями у двигателя для Ил-112В. "В настоящее время все неисправности устранены, в усиленном режиме готовится первый полет", — заверил источник.

Другой собеседник агентства заявил, что "самолет пока не соответствует всем требованиям заказчика".

Ранее в марте источник "Интерфакас" сообщил, что по итогам совещания у вице-премьера Юрия Борисова правительство готовит смену руководства "Ильюшина", в частности, генерального директора Алексея Рогозина.

Первая выкатка Ил-112В (машина с заводским номером 01-01) состоялась в декабре 2018 года.

Ранее в том же месяце главный конструктор "Ильюшина" Николай Таликов заявил, что получившаяся машина не соответствует тактико-техническому заданию, в частности, перевозкам пяти тонн на дальность 1200 километров на аэродром третьего класса (короткие полосы длиной 1500-1800 метров).

Ил-112В является первым разработанным современной Россией военно-транспортным самолетом. Машина должна заменить Ан-24 и Ан-26. Работы по Ил-112В стартовали в 2004 году. Первый полет машины изначально должен был состояться в 2006 году.

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ан-24
Ан-26
Ил-112
Компании
Ил
Персоны
Борисов Юрий
Похожие новости
16.08.2018
ОАК планирует заключить новый контракт на поставку Минобороны Ил-112В в 2019 году
09.09.2015
Уроки МАКСа-2015 — часть I
17.12.2014
Темп производства Т-50 составит 13-14 самолетов в год
17.12.2014
ВВС России к 2020 году получат 55 истребителей пятого поколения
09.04.2013
Самолетостроение как разменная монета
1 комментарий
№1
25.03.2019 13:24
Помнится тут "эксперд-борщ" со своей свитой мне минусов наставил,кода я говорил про критические ошибки ,что гнать там прихлебателей в три шеи надо, а во главе спецы старой закалки должны быть! Уже и до верхов дошло кому они доверили...
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.03 14:11
  • 54
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 25.03 14:07
  • 2
Новое хищение: ФСБ пришла с обысками на предприятия Липецка
  • 25.03 13:58
  • 2
Руководитель липецкого предприятия, где прошли обыски в связи с нарушениями при выполнении гособоронзаказа, был саентологом - ТВ
  • 25.03 13:39
  • 5
Плюсы и минусы танкового биатлона
  • 25.03 13:34
  • 1
Новейший транспортник передадут ВКС России через неделю
  • 25.03 13:24
  • 1
Россия снова завалила проект Ил-112В
  • 25.03 13:03
  • 5
Gazeta (Польша): Путин ищет очередной Крым, ему нужен успех, чтобы замаскировать слабость России
  • 25.03 12:59
  • 32
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 25.03 12:47
  • 2
Моряки бьются с Росгвардией за право на важнейший для себя символ
  • 25.03 12:33
  • 1
ВМС США планируют списать шесть крупнейших боевых кораблей
  • 25.03 12:30
  • 1
Макрон приветствовал разгром последнего оплота ИГ в Сирии
  • 25.03 12:26
  • 2
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 25.03 12:26
  • 1
Неубедительно: МИД ответил на заявление США о разгроме ИГ
  • 25.03 12:17
  • 24
Вчерашние союзники: Польша не позвала Россию вспомнить о войне
  • 25.03 11:52
  • 3
Американские истребители получат шанс в бою с Су-57