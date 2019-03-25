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25.03.2019
Военно-промышленный курьер

Россия представит на выставке в Малайзии ЗРК, авиа- и бронетехнику

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Источник изображения: vpk-news.ru

На международной выставке авиационно-космической и военно-морской техники LIMA-2019, которая пройдет с 26 по 30 марта на острове Лангкави в Малайзии, Россия представит продукцию военного назначения.

В том числе истребители Су-35, МиГ-29М/М2, боевой вертолет Ка-52, а также зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", "Антей-2500", зенитный ракетный комплекс "Тор-М2КМ" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России.

По данным организаторов, в выставке примут участие более 770 иностранных компаний из 20 государств. Организатор российской экспозиции - АО "Рособоронэкспорт". Всего запланировано участие 36 российских организаций, 27 из них продемонстрируют продукцию военного назначения.

Тематика выставки - гражданская и военная авиация, гражданские и военные вертолеты, участие в гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных катастроф, авионика, программы по ремонту и модернизации авиационной техники, системы управления высокоточным оружием, средства постановки помех, авиационное и морское вооружение, техника и оснащение для подводных работ, беспилотные летательные аппараты, средства технической разведки, а также средства контроля доступа, тренажеры и учебные программы.

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Страны
Малайзия
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Tор-М2
Ка-52
МиГ-29М
С-300В
С-400 Триумф
Су-35
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